﻿Hoher Leerstand in Rostocks Einkaufscentern: Was machen Doberaner Hof und Klenow Tor falsch?

Rostock. In dem einen Rostocker Center pulsiert das Leben, das andere kämpft mit immer mehr Leerstand. Obwohl Kröpeliner Tor Center (KTC) und Doberaner Hof an hochfrequentierten Standorten liegen, hat Letzteres aktuell wohl Probleme, Nachmieter für leer stehende Ladenflächen zu finden. Auch im Klenow Tor gibt es viel Leerstand. Woran liegt das?

Aktuell stehen sichtbar fünf Ladenflächen in der Einkaufspassage im Doberaner Hof leer. Das RSAG-Kundencenter und das Baltic Weinkontor sind die nächsten, die ausziehen. Erst kürzlich erfuhr die OZ von der Rostocker Firma 4Q Invest GmbH, die sich um die Verwaltung der Passage kümmert, dass es bereits konkrete Interessenten für die leer stehenden Flächen gebe. Drei der aktuellen Leerflächen sind jedoch auf Kleinanzeigen zu finden. Gibt es also doch noch keinen, der in den Doberaner Hof einziehen möchte?

Ähnlich leer sieht es im Klenow Tor in Groß Klein aus. Fünf Läden sind derzeit frei. Zumindest um die Müllprobleme und die kaputten Haupteingänge scheint sich die Centerleitung, die Nobelstr. 50-55/Majakowskistr. 58 Grundbesitz GmbH, gekümmert zu haben.

Die Eigentümer des Klenow Tors und des Doberaner Hofs haben auf OZ-Anfrage nicht geantwortet. Daher ist unklar, wie es mit den Centern weitergehen soll. Ein Unterschied zu jenen Centern, die weniger vom Leerstand betroffen sind: Es gibt keine klaren Ansprechpartner.

Keine Ansprechpartner im Klenow Tor und Doberaner Hof

„Etwas, das den Rostocker Hof unterscheidet, ist die lange Kontinuität im Management“, sagt Heiner Ganz, seit 13 Jahren Centermanager im Rostocker Hof. Er betont das Vertrauensverhältnis zwischen Mietern und Vermieterseite. Zwei Mietflächen stehen aktuell frei. Ganz meint: „Probleme treten vor allem dann auf, wenn die Verantwortlichen oft wechseln oder sich mit dem Standort nicht identifizieren.“

Heiner Ganz, Center-Manager Rostocker Hof © Quelle: Anette Pröber

Auch Kay-Uwe Teetz, Geschäftsführer vom Einzelhandelsverband Nord, nennt das als einen der Gründe, warum es zu Leerstand in Centern kommt: „Es kommt darauf an, wie das Center geführt wird und wie die Zusammenarbeit mit dem Centermanager läuft. Mieter können auch kündigen, weil die Ausrichtung oder Lage im Center nicht stimmen oder weil sie die Miete nicht mehr zahlen können. Pauschal lässt sich das nicht sagen.“

Die FN Capital Holding Unternehmensgruppe hat den Doberaner Hof vor einem Jahr von der Rewe Group gekauft. Unter anderem, weil es noch immer keinen richtigen Ansprechpartner gebe, hat sich Marcus Fahrenkrug vom Weinkontor dazu entschieden, im November in den Hopfenmarkt zu ziehen. Das Klenow Tor wurde im vergangenen Jahr – wie das Südstadtcenter – vom Berliner Immobilienunternehmer Ioannis Moraitis übernommen. Einen genauen Ansprechpartner gibt es in den beiden Centern nicht.

Warnow Park: „Wichtig, mit Menschen zusammenzuarbeiten“

Frank Middendorf, seit fünf Jahren Centermanager im Warnow Park, meint: „Ich bin für alle erreichbar und versuche, alles möglich zu machen. Es ist wichtig, mit den Menschen vor Ort zusammenzuarbeiten.“ Zwei Ladenflächen stehen im Warnow Park in Lütten Klein leer. Rund 13 000 Gäste strömen nach seinen Angaben täglich ins Center.

Frank Middendorf, Centermanager Warnow Park Rostock © Quelle: Martin Börner

Wodurch wird ein Einkaufscenter erfolgreich? „Es muss sich bewusst sein, welche Lage es hat und was es erreichen will. Das kommt darauf an, wie sich die Bevölkerung drum herum zusammensetzt“, so Kay-Uwe Teetz. Daran solle auch der Markenmix angepasst sein. Außerdem solle es bestimmte Anker geben. „Das sind Lebensmittelläden, ein Lotto-Laden ist auch immer gut. Aber auch Klamotten-Geschäfte und Restaurants, wo Kunden zur Mittagspause Essen holen können.“

KTC profitiert von zentraler Lage und Veranstaltungen

Im KTC stehen zwei Flächen leer, die Besucherzahlen liegen laut Centermanager Klaus-Peter Regler über dem Niveau von 2019. Das liege neben der zentralen Lage daran, dass das Center Events mit Mietern und teilweise mit Partnern und Vereinen aus der Stadt veranstalte. Derartige Aktionen gibt es im Doberaner Hof und im Klenow Tor keine.

Klaus-Peter Regler, Manager des KTC Rostock © Quelle: Frank Söllner

Wenn der Leerstand zu massiv wird, müsste sich die Centerleitung Gedanken machen, den Kurs komplett zu ändern, so Teetz.

