﻿Doch keine Bombe: Munitionsbergungsdienst gibt in Rostock Entwarnung

Rostock. Es war doch keine Phosphorgranate: Der Munitionsbergungsdienst hat am Samstagmittag die vermeintliche Bombe, die am Morgen bei Bauarbeiten der Deutschen Bahn an der S-Bahn-Trasse in Rostock-Bramow gefunden wurde, als nicht gefährlich eingestuft. Es handele sich laut den Experten, um einen „chemischen Feststoff“, der zwar beräumt werde, von dem aber keine Gefahr ausgehe.

Zuvor verursachte der vermeintliche Fund eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg – wie die ersten Informationen der Polizei lauteten – für einigen Wirbel in Rostock-Bramow. Die Polizei ließ die Carl-Hopp-Straße bis zur Schlachthofstraße und Max-Eyth-Straße sperren. Zudem wurde der S-Bahn-Verkehr eingestellt.

Auch von der Einrichtung eines Sicherheitsradius von 1000 Metern, der Sperrung der Hamburger Straße und der Evakuierung der Anwohner war die Rede. Hätte sich der Verdacht bestätigt, wäre es ebenfalls nicht ausgeschlossen gewesen, dass es zu Einschränkungen im Bus- und Straßenbahnverkehr gekommen wäre.

Angesichts des Hansa-Spiels im Ostseestadion gegen Hannover 96 hätte das zu einem Verkehrschaos sorgen können. Das Spiel war nahezu ausverkauft. Auf die Anreise der Fans hatte der vermeintliche Bombenfund keine Auswirkungen. Auch bei der Abreise sollte es nun zu keinen Einschränkungen kommen.

