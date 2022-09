﻿Döner in Rostock immer teurer: Kostet er bald 10 Euro?

Erst 5,50 Euro, dann 6 Euro, nun schon vereinzelt 6,50 Euro: Die Dönerpreise in Rostock kennen nur eine Richtung – nach oben. Imbissbudenbetreiber wie Fethi Cellik vom „Stern Grill“ in der Doberaner Straße schildern, wie dramatisch ihre Lage mittlerweile ist.

Rostock. Mittagszeit im „Stern Grill“ in der Doberaner Straße in Rostock. Der kleine Raum vor der Theke ist voll, es herrscht ständiges Kommen und Gehen. „Wir haben viele Kunden aus den Büros in der Innenstadt“, sagt Inhaber Fethi Cellik. Auf den ersten Blick scheint das Geschäft gut zu laufen. Aber das täuscht.

Seit 20 Jahren verkauft der 45-Jährige in Rostock gefüllte Kebabteigtaschen und anderes Fast Food. Erst als Angestellter, 2015 übernahm er dann den Imbiss. So schwierig wie jetzt war es aber noch nie. Stammgäste bleiben weg, der Umsatz sinkt, Kosten explodieren. „Ich vermisse Corona“, sagt Cellik. Im Vergleich zur aktuellen Krise war die Pandemie mit ihren Lockdowns und Hygieneauflagen weniger katastrophal.

Sechs Euro kostet der Standard-Döner im „Stern Grill“ zurzeit, komplett mit Soße und Salat. Einige Meter weiter unten bei „Best Kebab“ am Doberaner Platz sind es bereits 50 Cent mehr. Cellik wird demnächst nachziehen. Er weiß schon jetzt, dass es nicht die letzte Erhöhung bleiben wird. Kostet Döner bald zehn Euro? „Ich hoffe nicht“, sagt der Imbissbetreiber und lacht bitter.

Kostet Döner bald 10 Euro? Rostocker Imbissbetreiber erklären ihre teils heftigen Preiserhöhungen. Fethi Cellik vom Stern Grill, der Preis für eine Flasche Gas hat sich verdoppelt. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Die Kebab-Spieße, die er aus Wittstock in Brandenburg geliefert bekommt, sind doppelt so teuer doppelt wie vor einem Jahr. Genauso wie die Füllung der Propangasflaschen. Davon benötigt der „Stern Grill“ mehrere jede Woche, eine Gasleitung gibt es nicht. Gemüse ist auch teurer geworden. Die Zahlen auf der Preistafel über der Theke sind größer geworden, aber längst nicht in dem Maße wie die Einkaufspreise. Am Ende des Monats bleibt Cellik und seiner Familie, die größtenteils im Geschäft mitarbeitet, immer weniger Geld zum Leben übrig.

Zu allem Unglück fordert das Finanzamt jetzt auch noch eine Gewerbesteuerrückzahlung über 4800 Euro. Als der Rostocker nachfragte, ob er den Betrag in Raten bezahlen könne, lehnte das Amt kühl ab. Er könne doch einen Kredit aufnehmen. „Das verstehe ich nicht“, sagt der Unternehmer – dass die Behörde in einer derart schwierigen Zeit so stur und unnachgiebig vorgeht.

Die Preise nur ein bisschen erhöht: der „Euro-Asia Imbiss“ von Frau Biu in Dierkow. © Quelle: Dietmar Lilienthal

„Viele Leute kommen nur noch rein, schauen auf die Preistafel und gehen dann wieder“, sagt Meral Mutlu, die im Barnstorfer Weg im griechischen Imbiss „To Steki“ Gäste bewirtet. Gyros Pita vom selbst gemachten Spieß, die griechische Döner-Variante mit Schweinefleisch, Tsatsiki und Krautsalat, kostet 6,50 Euro. „Hier wohnen viele Studenten, die haben nicht so viel Geld“, erklärt die Gastronomin. Im Sommer blieben die Tische vor ihrem Lokal oft leer, viele Stammgäste kommen nur noch ein- statt vorher dreimal in der Woche. Die Betriebsausgaben steigen trotzdem: „Fleisch wird jede Woche teurer, Gemüse kostet mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr“, erklärt die 39-Jährige. Allein für Gas muss sie jeden Monat 300 Euro mehr an Abschlag bezahlen.

Erschöpft nach zweieinhalb Jahren Dauerkrise

„Es ist traurig“, sagt die griechischstämmige Rostockerin. Sie wirkt erschöpft nach mehr als zweieinhalb Jahren Dauerkrise. Corona war schon schlimm. Mutlu musste in der Folge ihr Restaurant „Genesis“ am Hauptbahnhof aufgeben, weil Mitarbeiter gingen und der Betrieb wirtschaftlich nicht mehr zu halten war. Jetzt geht die Krise seit Beginn des Kriegs in der Ukraine weiter – und das noch viel heftiger als vorher. „Und der Winter kommt erst noch“, sagt Mutlu. Sie hat Angst, auch noch ihren Imbiss, den sie zusammen mit ihrem Partner führt, zu verlieren. Bevor alles den Bach runtergeht, will sie auf die Straße gehen und demonstrieren.

Will seine Preise erhöhen: Sattar Abdul von Enjoy Pizza in Rostock-Schmarl. © Quelle: Dietmar Lilienthal

In Dierkow kocht Huong Thi Bui unterdessen gegen die Krise an. Seit 15 Jahren führt die 54-Jährige in einem Verkaufswagen am Hannes-Meyer-Platz einen beliebten Ein-Frau-Betrieb. Sie habe die Preise nur „ganz wenig erhöht“ sagt die Asia-Imbiss-Betreiberin. Die Kunden kommen noch immer – mal seien es mehr, mal weniger. „Immer unterschiedlich“, sagt die stets gut gelaunte Rostockerin mit vietnamesischen Wurzeln. Weil alles teurer geworden ist, bleibe ihr am Ende weniger Geld übrig. Montags bis freitags hat der Asia-Imbiss geöffnet, manchmal auch am Samstag. Nur sonntags ist geschlossen. „Dann mache ich sauber“, sagt Frau Bui.

Wirtschaftlich nötig wären 7,30 Euro

Wer einen Döner für weniger als sechs Euro kaufen möchte, wird unter anderem in Schmarl fündig. 5,50 Euro kostet der gefüllte Brotfladen bei „Enjoy Pizza“ im Schmarler Einkaufszentrum. Aber wohl nicht mehr lange. „Wir werden demnächst auf 6 Euro erhöhen“, sagt Inhaber Sattar Abdul, der ursprünglich aus Pakistan stammt.

Damit liegt er auf dem norddeutschen Niveau, wie der Lieferdienst Lieferando im August durch eine Auswertung von Bestelldaten feststellte. Ein Döner im Mittelwert kostet in Hamburg 6,03 Euro, das ist bundesweit spitze. Weniger als fünf Euro werden nur in Bremen und Dresden verlangt, in Berlin sind es 5,50. Daten für Rostock gibt es nicht. Wirtschaftlich notwendig wäre allerdings ein Preis von mindestens 7,30 Euro. Das teilte der Verein Türkischer Dönerhersteller in Europa bereits im April mit. Die zehn Euro rücken näher.