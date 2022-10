﻿Stall der Zukunft: In Dolgen am See entsteht ein modernes Zuhause für 1300 Kühe

Modern und nachhaltig bauen liegt im Trend – auch bei Tieren. Eine neue, großzügig dimensionierte Milchviehanlage in Dolgen am See steht kurz vor der Einweihung. Die OZ hat sich umgeschaut.

Geschäftsführer Peter Maat zeigt den Neubau: In dem Stallgebäude in Dolgen am See finden über 1300 Kühe Platz.

Dolgen am See. Was auf den ersten Blick wie eine neu geschaffene Mondlandschaft wirkt, ist das neue Zuhause für 1300 Kühe auf dem Land in Dolgen am See bei Laage (Landkreis Rostock). Mit der komplett autarken Milchviehanlage will Geschäftsführer Peter Maat die nachhaltige Rinderhaltung vorantreiben.

Über 1300 nagelneue Liegeplätze für ebenso viele Kühe bietet das frisch erbaute offene Stallgebäude. Noch liegt hier kein einziger Strohhalm herum und kein Kuhduft wabert durch die Luft, noch glänzen Aluminium und Edelstahl mit der Herbstsonne um die Wette. Beeindruckende 240 Meter ist der Stall lang und 59 Meter breit.

Über 1300 Kühe finden in dem neuen Offenstall Platz

„Ich laufe hier jeden Tag fast bis zu 18 Kilometer“, sagt Peter Maat mit einem Blick auf seinen Schrittzähler im Handy. Der Geschäftsmann hat den laufenden Baubetrieb immer im Blick, denn es muss vorangehen. Die Eröffnung und somit der Umzug der 1300 Kühe aus den bisherigen Ställen in das frisch gebaute Heim stehen schon im November dieses Jahres an. „Am 28. Oktober letzten Jahres wurde hier der erste Beton gegossen“, erzählt der gebürtige Holländer, der schon seit fast 30 Jahren seine Wahlheimat in Mecklenburg-Vorpommern gefunden hat.

Pieter Mart auf den stickstoffreduzierenden Platten, die auch im Kuhstall liegen.

Somit wurde die komplette Anlage in gerade mal einem Jahr fertiggestellt. Die Größe ist auch für Maat beeindruckend. „Auf dem Papier sah es kleiner aus“, lacht der 51-Jährige, der früher einmal Lkw fuhr, bevor er in den Kuhhandel einstieg. Aus einer Handvoll Kühe und Kälber, die er damals von Landwirten aus der Umgebung aufkaufte und gewinnbringend vermarktete, wurden über die Jahre 1300 Milchkühe.

Das hätte sich der damals 24-jährige Holländer selbst nicht träumen lassen. „Ich war damals ja noch so jung und wusste gar nicht, was ich wollte.“ Aber Mecklenburg und die Möglichkeiten haben ihn schon fasziniert, als er noch mit dem Lkw über die Lande fuhr. Das Interesse am Viehhandel hat er außerdem von seinem Vater und Großvater geerbt.

50 000 Liter Milch pro Tag

Inzwischen ist Peter Maat aber ganz sicher, was er will, denn die Milchviehanlage auf rund 8 Hektar ist eine Großinvestition in die Zukunft. Vor allem die eigene Stromproduktion mittels Photovoltaik und die CO2-verringernde Verwendung der Gülle in der Biogasanlage sind das Glück vorausdenkender Planung für den Viehhändler, denn in seinen bisherigen Ställen wird noch externer Strom benötigt.

Blick in den XXL Kuhstall.

Die neue Milchviehanlage wird bald 50 000 Liter Milch am Tag produzieren. Durch den kreisrunden Melkstand laufen täglich 4000 Kühe der Rasse Holstein-Friesen – also jede Kuh dreimal am Tag. Ein besonderer Bodenbelag in der großen Kuhhalle reduziert die Stickstoffproduktion der Kühe auf fast die Hälfte. „Wir versuchen, auf mineralischen Dünger zu verzichten und den Zukauf von Futter auf ein Minimum zu reduzieren“, erklärt Maat, der auf nachhaltige Landwirtschaft setzt.

„Für uns steht die Kuh im Mittelpunkt“

„Für uns steht die Kuh im Mittelpunkt, auch wenn es hier um eine industrielle Milchfertigung geht. Aber wir haben nur Erfolg, wenn es der Kuh gut geht.“ Die Kühe können sich in der Stallanlage frei bewegen, selbstständig zum Futter laufen oder auf den Plätzen liegen. Dass Kühe wissen, wie der Hase in einem Kuhstall läuft, liegt laut Maat vor allem an einem: „Kühe sind Gewohnheitstiere, noch viel mehr als Menschen.“

Der meiste Teil der Milch geht in den freien Handel, aber auch in den von Maat selbst entworfenen Käse, den Ostseekaas, der aus thermisierter und nicht pasteurisierter Milch besteht. Bisher gibt’s den Käse nur online. „Die Milch geht nach Holland und wird dort von einem Schweizer Käser zu einem cremigen Gouda gemacht“, erklärt der Käseliebhaber. Wenn die Milchviehanlage in Betrieb ist, ist noch der Betrieb einer eigenen Käserei angedacht.