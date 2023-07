﻿Don-Bosco-Schule in Rostock: Löst künstliche Intelligenz die Lehrer ab?

Rostock. Schüler denken Schule neu. Bei einem Hackathon an der Don-Bosco-Schule (DBS) diskutierten Schüler, Lehrer, Experten und Start-up-Gründer in der letzten Woche des Schuljahres über die Zukunft ihrer Schule. Neben digitalen Themen zu künstlicher Intelligenz, Podcasting, Tablets und Tools fanden auch Workshops zu Schulhausgestaltung, mentaler Gesundheit und Spiritualität statt. Dabei entwickelten Schüler ein eigenes Weiterbildungsprogramm für ihre Lehrer und interviewten den Google-Manager und Bestsellerautor Axel Täubert. Schulleiter Gert Mengel engagiert sich schon lange für die digitale Transformation der Schule: „Wir brauchen Innovationen und einen politischen Rahmen für den Wandel.“

Don-Bosco-Schule Rostock: Analoge trifft digitale Bildung

Hanno (11) und Valentin (12) produzierten in der Projektwoche einen Podcast. Dafür interviewten die beiden Fünftklässler den Google-Manager Axel Täubert. Er leitet beim Tech-Giganten das Geschäft mit Start-ups, war lange bei Youtube tätig und schrieb zuletzt zusammen mit Daniel Jung das Buch „Der Classroom-Coach“. Darin geht es um gute Schülerideen und eine Nachhilfe-App.

Hanno und Valentin hatten das Buch zur Vorbereitung des Podcasts gelesen. „Damit ist dieses Format eine perfekte Schnittstelle zwischen analogem und digitalem Lernen“, erklärt Lena Stenz vom Medienunternehmen „Bücheralarm“. Sie leitete das Podcast-Projekt an der Don-Bosco-Schule mit dem Ziel, die Lesekompetenz der Schüler zu fördern.

Schulgesetz von MV sieht Einsatz von KI nicht vor

Schulleiter Gert Mengel sagt dazu: „Das ist ein gelungenes Beispiel, wie beides funktionieren kann, wie beide Wege parallel existieren.“ Mengel ist in der digitalen Bildungsszene bekannt, seine Ansätze und Fragen reichen über den eigenen Schulhof hinaus, betreffen Gründer, Verlage und Politiker. Das derzeit in diesem Kreis sicher meistdiskutierte Thema ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Schule. Mecklenburg-Vorpommern erwarb erst kürzlich Schullizenzen für eine große digitale Weiterbildungsplattform, die nun alle Lehrkräfte des Landes nutzen können und in der auch der Einsatz von KI eine Rolle spielt. Im Schulgesetz ist das aber noch überhaupt nicht geregelt.

Kompetenzverlust vs. digitale Zukunft

Mengel erklärt, dass digitale Tools und KI das herkömmliche Prüfungssystem und das konventionelle Verständnis von Schule infrage stellen. „Die Politik muss eine Aussage treffen, sonst kommen wir nicht weiter“, fordert er. Es gebe im Hype um die KI noch viele offene Fragen. Eine mögliche Folge ist ein Kompetenzverlust bei Schülern in den Bereichen Deutsch und Mathematik, wenn Aufsätze oder Sachaufgaben per Mausklick gelöst werden können. Der Schulleiter betont, dass Kinder in der Lage sein müssten, ein Gedicht zu schreiben und im Kopf zu rechnen. Deshalb sieht Mengel den Einsatz von KI an Grundschulen kritisch: „Die Basiskompetenzen müssen erlernt werden, dort brauchen wir einen Return des analogen Lernens.“

Die analoge Welt, sagt Mengel, sei gut geregelt. Für digitale Tools gebe es zwar einen Bedarf, aber oft kein Budget an den Schulen. Nur durch Spendengelder ist es an solchen Einrichtungen wie der Don-Bosco-Schule überhaupt möglich, digitale Wege in Workshops und Hackathons auszuprobieren.

Künstliche Intelligenz ausprobieren, das wollen auch Clemens und Linus. Die 14-Jährigen sitzen im Computerraum. Sie arbeiten an einer Fortbildung für Lehrer, um sie „von KI zu überzeugen“. Die beiden Jungs wollen die Vorteile von KI erklären, finden sinnvoll, das Tool bei Hausaufgaben einzusetzen, als zweite Lehrkraft. „KI kann auch einen Lehrplan zu einem bestimmten Thema erstellen, mit theoretischen und praktischen Inhalten“, sagen die Jungs. Dennoch findet Linus: „Mein wichtigstes Learning aus diesem Workshop ist, dass KI nicht immer recht hat, wir müssen die Ergebnisse immer prüfen.“ Die Bereitschaft der Lehrer für KI im Unterricht, sagen die Schüler, halte sich noch in Grenzen.

