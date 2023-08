Dosen aus dem Segelboot: Wie sich Rostocks Supermärkte auf die Hanse Sail vorbereiten

Probleme mit Smartphones

Tausende falsche Anrufe in Leitstellen in MV: Handys wählen eigenständig Notruf

Die Polizei und Rettungsleitstellen in MV haben in den letzten Monaten mit deutlich mehr sogenannten „Hosentaschen-Anrufen“ zu kämpfen. Das Problem: Die Mitarbeiter müssen jeden zurückrufen, um zu prüfen, ob alles okay ist. Was Handynutzer tun können und ob ein solcher Anruf strafbar ist