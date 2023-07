﻿Dragqueen auf dem Christopher Street Day in Rostock: „In einigen Stadtteilen habe ich Angst“

Rostock. Musik, Tanz und viel Sonne: Tausende Menschen haben am Samstag in Rostock bei heißen Temperaturen am 21. Christopher Street Day (CSD) teilgenommen. Der Umzug mit Musikwagen führte vom Neuen Markt durch die Innenstadt zum Stadthafen. Die Veranstalter hatten 8000 Teilnehmer angemeldet, die Polizei sprach am Ende von rund 6500. 2022 nahmen noch etwa 10 000 Menschen teil. Dennoch waren die Veranstalter zufrieden.

„Heute war es sehr heiß“, sagt Max Rentner vom CSD in Rostock. Im Vorjahr habe zudem das 9-Euro-Ticket mehr Anreisen ermöglicht. Dennoch gibt es auch in diesem Jahr Teilnehmer, die eine weite Fahrt in Kauf genommen haben: Zu diesen zählt Alfons Bücker. Der 60-jährige Urlauber aus Nordrhein-Westfalen macht derzeit in Trinwillershagen Urlaub. „Dort gibt es eine kleine schwule Pension“, sagt Bücker, der für den Rostocker CSD extra seinen selbst gebastelten Blumenbody trägt. Bücker und sein Freund fühlen sich in Mecklenburg-Vorpommern wohl – und sicher.

Der 21. Christopher Street Day (CSD) in Rostock Tausende Menschen haben am Samstag in Rostock am 21. Christopher Street Day (CSD) teilgenommen. Der Umzug mit Musikwagen ging durch die Innenstadt. © Quelle: Bert Scharffenberg/Ostsee-Zeitung

Dragqueen Fatty Acid: „Man hat mir den Tod gewünscht“

Doch es gibt auch CSD-Teilnehmerinnen, die die Probleme im Land offen ansprechen. Eine ist die Dragqueen Fatty Acid, die ursprünglich aus Schwerin stammt. „Die Queerfeindlichkeit nimmt leider zu“, sagt sie. „Deshalb brauchen wir eine Statistik für MV, genauso wie Berlin sie schon hat.“ Damit könne man die Probleme und Anfeindungen gegenüber der queeren Community sichtbarer machen. „Mir wurde in Rostock auf der Straße schon der Tod gewünscht. Am Doberaner Platz, während der Hanse Sail. Einfach, weil ich mich als schwul geoutet habe.“

Fatty Acid fühlt sich wie 25 Jahre. Das Recht auf Selbstbestimmung ist sehr wichtig und es gilt für alle gleich. © Quelle: Frank Söllner

Dennoch fühle sich Fatty Acid in Rostock sicher. „Ich bewege mich in sicheren Umgebungen“, sagt sie. Dennoch: „Es gibt auch Stadtteile, in denen ich Angst habe – Toitenwinkel oder Dierkow.“

David Brockmann: „Ich fühle mich in Rostock sicher“

„Für mich ist der CSD die Party des Jahres“, sagt David Brockmann (29). © Quelle: Frank Söllner

Anders sieht dies David Brockmann. Der gebürtige Rostocker lebt mittlerweile in Bernau und geht verkleidet als Schmetterling. „Rostock ist laut und bunt. Ich fühle mich hier überall sicher und kann mit meinem Partner durch jeden Stadtteil Hand in Hand gehen.“ Brockmann vergleicht Rostock mit seiner neuen Heimat: „Bernau ist viel konservativer. Da muss man mehr aufpassen.“

Vor dem Rostocker CSD wurden Plakate zerstört

„Es braucht immer noch mehr Sichtbarkeit“, sagt Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke), die seit 2019 im Vorstand des CSD in Rostock ist. „Wir haben in den letzten Tagen gesehen, dass die Akzeptanz noch nicht überall da ist. Vor dem CSD wurden unter anderem Plakate und Aufsteller zerstört. Auch gibt es immer noch körperliche und verbale Angriffe.“

Keule und Tiziano sind extra aus Bad Doberan gekommen. © Quelle: Frank Söllner

Dies greift in diesem Zuge auch Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) auf. Sie appelliert an den Zusammenhalt und das Durchhaltevermögen im Kampf gegen Diskriminierung: „Wir dürfen uns trotz Rückschlägen nicht verstecken. Schon gar nicht mit Blick auf die Errungenschaften der letzten Jahre im Kampf um mehr Gleichberechtigung und Toleranz von LSBTIQ*“, so Drese.

US-Generalkonsul: „LSBTIQ*-Rechte sind Menschenrechte“

An dem CSD nimmt am Sonnabend auch US-Generalkonsul Jason Chue teil. Es ist sein erster CSD in Deutschland überhaupt. „Als offen schwuler Diplomat ist es total bewegend, hier zu sein. Es ist eine großartige Veranstaltung“, sagt er. Aus seiner Sicht hätten die USA und Deutschland viel gemeinsam. „Beide stehen für Menschenrechte ein. Und LSBTIQ*-Rechte sind eben auch Menschenrechte“, so der Konsul.

Infos zum Rostocker CSD Mit dem CSD wird an Ereignisse von 1969 in New York erinnert: Polizisten stürmten damals die Bar „Stonewall Inn“ in der Christopher Street und lösten einen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen aus. Der Rostocker CSD findet jedes Jahr am 3. Samstag im Juli statt. Diesmal stand er unter dem Motto „Rostock – kein Ort für Queerfeindlichkeit!“. Es war der 21. CSD in Rostock überhaupt. Insgesamt nahmen 6500 Menschen teil.

An den Straßen versammeln sich an diesem Tag zahlreiche Zuschauer. Zu diesen zählt Reinhard Meyer (73). „Ich bin ein ‚Normalo‘“, sagt er. „Und seit 48 Jahren verheiratet. Ich gucke mir an, wie bunt es hier wird. Ich denke, es sind viele Mitläufer dabei, die Musik hören und Spaß haben wollen. Aber von mir aus kann jeder sein, wie er will. Wir sind doch alle nicht ganz normal“, findet der Rostocker.

