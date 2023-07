Kostenfrei bis 17:34 Uhr lesen

Champions-League-Teilnehmer in Rostock zu Gast

Am Sonnabend ab 13 Uhr im Liveticker: Hansa Rostock testet gegen FC Sevilla

Nur noch eine Woche bis zum Start in der 2. Fußball-Bundesliga. Der FC Hansa Rostock hat zum Abschluss der Sommervorbereitung mit dem FC Sevilla einen namhaften Gegner vor sich. Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet am 22. Juli ab 13 Uhr via Liveticker rund um das Testspiel.