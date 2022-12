﻿Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Wintermärchen wird im Pferdeland Reez bei Rostock aufgeführt

Wenn Aschenbrödel auf ihren Prinzen wartet und auf ihrem Schimmel zum Schloss reitet – dann ist das eine Liveaufführung zum Anschauen in Reez bei Rostock. Das erwartet die Besucher am Samstag.

Damm/Dummerstorf. Auf einem edlen Schimmel wartet Aschenbrödel auf den Prinzen, der ihr den verlorenen Schuh bringt … Hoch zu Ross lädt am Samstag das Pferdeland Reez zu einem gerittenen Wintermärchen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Aschenputtel ist tapfer und posiert trotz eisigen Windes, der einem die Tränen in die Augen treibt, in ihrem schulterfreien Kleid. Sarah Moser aus Rostock, die dieses Jahr zum ersten Mal die Hauptrolle in „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ spielen darf, kennt keinen Schmerz. „Das geht schon, mir ist nicht kalt. Aber aufgeregt bin ich schon“, sagt die 26-Jährige Dressurreiterin, die in vorherigen Aufführungen schon einen Balltänzer spielte.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pferdeleute sind eben hart im Nehmen. Immerhin muss Aschenputtel am Samstag über eine Stunde in ihrem Kleidchen in der kalten Reithalle umherreiten, bis der Prinz sie endlich gefunden hat und damit den passenden Fuß für den Schuh. Der Prinz ist im Moment eine junge Frau als Platzhalter für den Prinzen, der noch malade im Bett liegt. Aber bis Samstag sollen alle wohlauf sein und freuen sich schon auf die jährlich wiederkehrende Veranstaltung. Mit großer Aufregung fiebern schon alle der Generalprobe am Freitag entgegen.

Puttel, Prinz, Pferd, Täubchen und Kinder

Besondere Veranstaltungen liegen Betriebsleiter Andreas Zahn (57) am Herzen. „Wir machen auch immer einen Tag der offenen Tür, ein Dressur- und Springturnier, und dieses Jahr zum ersten Mal eine Halloweenparty.“ Rund 60 Pensionspferde befinden sich auf der Anlage; Springen, Dressur und auch Turnierreiten können auf der Anlage unterrichtet werden. Auch Aschenbrödel Sarah hat als leidenschaftliche Reiterin hier zwei Pferde eingestellt.

Am wenigstens frieren aber nicht minder aufgeregt wird Schimmel Bea sein, die Aschenbrödels Pferd Nikolaus darstellt und als Schulpferd ohnehin eine Engelsgeduld haben sollte. Der kleine Luca spielt mit sechs Jahren den Freund des Prinzen. Alina Engel, die sich gerade als Ersatzprinz verkleidet hat, wird die Rolle eines Bauernmädchens übernehmen. Auch die Täubchen, die Aschenbrödel beim Sortieren der Erbsen und Linsen helfen, werden von kleinen Kindern gespielt.

Andreas Zahn (57) ist Betriebsleiter beim Pferdeland Reez und Initiator der Märchenaufführungen. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Inszenierung mit viel Liebe zum Detail

Pferdewirtschaftsmeister, Betriebsleiter und Reitlehrer Andreas Zahn (57), der die Idee mit den gerittenen Märchen hatte und mit viel Leidenschaft im Team umsetzt, erzählt: „Wir machen das schon seit zehn Jahren mit den Wintermärchen. Einmal haben wir eine Geschichte bei minus 20 Grad aufgeführt“.

Vom Band kommt die Originalmusik des Films – die Liebe zum Detail ist den Veranstaltern anzumerken. „Immerhin 48 Menschen sind an der Aufführung beteiligt plus 26 Pferde“, sagt Zahn. Auf die Gäste warten neben der Unterhaltung noch Kaffee, Kuchen, Glühwein und ein Grillstand. Warm anziehen lautet trotzdem die Devise für die pferdeaffinen Zuschauer. „Das Schönste ist ja der Moment, wenn man die Aufführung geschafft hat und alles gut gelaufen ist“, sagt Zahn in freudiger Erwartung.

Um 15 Uhr ist Einlass und um 16.15 Uhr soll die Vorführung am 3. Dezember starten. Der Eintritt für Kinder kostet 4 Euro, Erwachsene zahlen 7 Euro. „Der Vorverkauf lief dieses Jahr wie wild, als ob die Leute Angst haben, etwas zu verpassen, oder viel nachzuholen haben“, sagt Andreas Zahn. Vor der Märchengeschichte können sich Kinder noch bei kostenfreiem Ponyreiten vergnügen und sich an den warmen Pferden Herz und Hände wärmen.