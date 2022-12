﻿Drei Robben des Rostocker Zoos ziehen nach Warnemünde

Rostock. Die Seehunde Susi (34), Gizmo (21) und Sammy (1) sind ins Rostocker Marine Science Center im Yachthafen Hohe Düne umgezogen. Im dortigen Forschungszentrum werden sie während der Bauphase der neuen Robbenanlage betreut. Bevor der Bau im Mai startet, wird im Januar 2023 das Baufeld beräumt und die Baustelle eingerichtet.

„Alle Tiere haben ihr vorübergehendes Zuhause erreicht und sich gut eingelebt“, informierte Zoodirektorin Antje Angeli. „Wir blicken nun voller Vorfreude und Spannung auf die Entstehung eines modernen Robbenreviers mit vielen Attraktionen wie einer Tribüne und Panoramaschreiben für einen tollen Blick unter Wasser. Die Eröffnung der Anlage ist für Sommer 2024 vorgesehen.“

Drei Robben des Rostocker Zoos wohnen ab sofort bis zur Fertigstellung der neuen Anlage im Marine Science Center in Warnemünde. © Quelle: Zoo Rostock/Joachim Kloock

Bereits in diesem Sommer wechselten die Südafrikanischen Seebären Daisy (26) und Egoli (25) in den hessischen Zoo Frankfurt am Main. Da im Marine Science Center nur männliche Tiere gehalten werden, wurden weitere Weibchen an andere Zoos vermittelt. Seehundrobbe Lilly (17) zog ebenfalls in den Zoo Frankfurt, wo sie am 30. Juli ihr Jungtier Otto zur Welt gebracht hat. Vater ist der Rostocker Gizmo. Das 2019 in Rostock geborene Seehundmädchen Lotte (3) lebt jetzt im Tierpark Nordhorn in Niedersachsen.

Robben des Rostocker Zoos ziehen um – eine Ausnahme für Susi

„Der alten Seehunddame Susi wollten wir einen weiten Transport nicht mehr zumuten“, so Angeli. Sie ist nun das einzige Weibchen in der Warnemünder Robbenstation. Die drei Tiere aus dem Zoo Rostock verbleiben in einem eigenen Becken und sollen zur Eröffnung der neuen Robbenanlage wieder in den Zoo zurückkehren.

Das Robbenforschungszentrum im Marine Science Center gehört zum Institut für Biowissenschaften der Universität Rostock. Dort sind im Moment zwölf Seehunde, zwei Seelöwen und ein Seebär zu Forschungszwecken untergebracht. Im April öffnet die Robbenstation im Ostseebad Warnemündewieder für Besucherinnen und Besucher.

