﻿Dreifachmord in Rövershagen: Getöteter Vater hat Mord-Armbrust wohl selbst bezahlt

Der 27-jährige Andreas S. soll seinen Vater, seine Mutter und seine Schwester getötet haben. Am Freitag ging der Prozess am Landgericht Rostock weiter.

Rostock. Drei weitere Zeugen wurden im Prozess um den mutmaßlichen Rövershagen-Mörder am Freitag vor dem Landgericht Rostock gehört. Dabei gab einer der Zeugen, der als Finanzberater lange den Hausbau der Familie begleitete, am Freitag Einblicke in das Familienleben. Er beschrieb den Vater als herrisch und bestimmend. Die Familie sei sehr sparsam und bestrebt gewesen, den Kredit so schnell wie möglich abzubezahlen.

Emotional wurde es im Saal, als der Bruder des getöteten Vaters von Andreas S. als Zeuge aussagte. Bereits zu Beginn hatte er Mühe, den Aufforderungen und Fragen des vorsitzenden Richters zuzuhören – saß er doch nur wenige Meter von seinem Neffen, dem mutmaßlichen Mörder, entfernt. Die Personalien der Zeugen aufzunehmen ist eigentlich eine Formalie, auch die Frage nach Verwandtschaft. „Nein, ich bin nicht mehr mit ihm verwandt“, rief der Onkel dem Richter und auch seinem Neffen zu.

Andreas S. ließ Armbrust vom Vater zahlen

Ein sehr enges Verhältnis habe er zur Familie aus Rövershagen nie gehabt, jedoch habe es regelmäßige Telefonate gegeben. Die Brüder haben sich laut dem Zeugen im November 2021 am Telefon darüber unterhalten, was es Neues gebe. Der Bruder aus Rövershagen berichtete unter anderem, dass sein Sohn – Andreas S. – sich eine Armbrust zugelegt hatte. Sein Vater habe dafür gezahlt. Damals allerdings konnte er noch nicht wissen, dass die wohl das künftige Mordwerkzeug werden wird.

Denn Andreas S. soll am 7. Februar 2022 in Rövershagen bei Rostock seinen Vater (52) und seine Schwester (25) und einige Tage später seine Mutter (48) auf brutale Weise mit einer Armbrust und einer Gartenmachete getötet haben. Die Leichen vergrub er der Anklage zufolge in selbst gebauten Särgen an einem einsamen Feldrand. Im Falle eines Schuldspruchs droht ihm eine lebenslange Haftstrafe.

Angeklagter schweigt weiter vor Gericht

Als der Onkel von Andreas S. vor Gericht beschreibt, dass er seinem Bruder in ihren Gesprächen dennoch immer wieder gesagt habe, dass er einen ordentlichen Jungen großgezogen hätte, brach er in Tränen aus. Denn genau dieser Junge soll drei seiner Familienmitglieder ermordet haben.

Der Angeklagte selbst verfolgte die Verhandlung wie seit Prozessbeginn am 15. November schweigend. Es wurden bereits zahlreiche Zeugen vernommen, darunter auch nahe Verwandte der Opfer. Während der Vernehmungen der Polizei hatte der 27-Jährige die Taten zwar umfänglich gestanden. Zum Prozessauftakt ließ er aber über seine Anwältin alle vorherigen Aussagen widerrufen. Die Verhandlung soll am 19. Januar vor dem Landgericht fortgeführt werden.