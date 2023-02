﻿Dreifachmord in Rövershagen: Angeklagter hatte mehrere tausend Euro Mietschulden

Der Prozess um den Dreifachmörder von Rövershagen ging am Montag in die nächste Runde. Diesmal waren zwei Zeuginnen geladen, die bei der Mietgesellschaft des Angeklagten in Villingen-Schwenningen arbeiteten. Sie erzählten vom maroden Zustand seiner Wohnung dort.

Rostock. Der Prozess um den Dreifachmord von Rövershagen (Landkreis Rostock) ging am Montag am Landgericht Rostock in die zwölfte Runde. Zwei Zeuginnen waren geladen, die bei der Gesellschaft für Siedlungs- und Wohnungsbau in Sigmaringen arbeiten. Die Wohnungsbaugesellschaft vermietete auch dem Angeklagten Andreas S. eine Wohnung von 2018 bis 2021.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 7. Februar 2022 erst seinen Vater mit Armbrust und Machete und im Anschluss die Schwester ermordet zu haben. Am 11. Februar soll Andreas S. dann seine Mutter umgebracht haben. Der 27-Jährige soll ihr laut Anklage eine Überraschung vorgegaukelt und die Frau so überredet haben, sich eine verdunkelte Brille aufzusetzen, um sie dann zu erschießen. Die drei Leichen hatte er demnach auf einem Feld bei Kösterbeck vergraben. Weil er seit Oktober 2020 seine Miete nicht mehr zahlte, kündigte die Wohnungsbaugesellschaft ihm zum 31. Januar 2021. Auf Empfehlung der Zeugin verließ er die Wohnung selbstständig, um eine Räumungsklage zu vermeiden.

Am 12. Prozesstag sagten zwei Mitarbeiterinnen der Wohnungsbau-Gesellschaft aus. Darunter eine Bürokauffrau, die die Mietsache des Angeklagten in Villingen-Schwenningen abwickelte und die Hausverwalterin, die auch persönlichen Kontakt zu Andreas S. hatte.

Er sei immer freundlich und lösungsorientiert gewesen, beschreibt ihn die Hausverwalterin. In persönlichen Gesprächen sei er ruhig aufgetreten, ihr sei nichts Negatives aufgefallen. Bis auf die Zahlungsrückstände. Der große Schock sei erst gekommen, als sie die Wohnung abnahm, nachdem Andreas S. die Schlüssel in den Briefkasten geworfen habe. Persönlichen Kontakt zum Angeklagten habe es nach der Kündigung keinen gegeben. Als die Hausverwalterin die Wohnung betrat habe, habe sie eine zerstörte Wohnung vor. Türen, Türrahmen und Boden seien rausgerissen, neue Leitungen verlegt, Steckdosen versetzt worden. Außerdem habe er Wände verputzt und bei Nachbarn Strom gestohlen. „Ich habe so etwas noch nie gesehen“, war die erste Zeugin erschüttert.

Durch die Kosten der Instandsetzung und die Mietrückstände seien für den Angeklagten nach Abzug der Kaution Schulden von mehr als 5000 Euro zusammen gekommen. Dass der Angeklagte nach seinem Auszug wieder bei seinen Eltern in Rövershagen einzog, fanden sie über das Melderegister heraus. Während eines Telefonats mit seiner Mutter habe sie sich nach Zeuginnenaussage wie eine besorgte Mutter angehört. Verwundert waren beide Zeuginnen über die drei Stellplätze, die der Angeklagte trotz seiner Schulden weiterhin anmieten wollte. Er habe sie für seinen Anhänger, ein Motorrad und einen PKW gebraucht.

Das Geständnis hatte der Beschuldigte zu Beginn des Prozesses widerrufen. Der nächste Verhandlungstag ist für den 23 Februar angesetzt. Zeitnah nach dem 27. Februar wolle der Richter Peter Goebels die Beweisaufnahme schließen.