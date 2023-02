﻿Dreifachmord in Rövershagen: Gutachter schätzt Angeklagten Andreas S. als schuldfähig ein

Ein forensischer Psychiater hat den wegen dreifachen Mordes angeklagten Andreas S. für schuldfähig eingeschätzt. Der Täter zeige kaum Hinweise auf eine schwere, psychische Krankheit, sagte er am Montag vor dem Landgericht Rostock. Wie seine Prognose lautet und ob er den mutmaßlichen Mörder in Sicherheitsverwahrung sieht.

Rostock. Neues im Prozess um den Dreifachmord in Rövershagen: Am Montag hat der psychiatrische Gutachter ausgesagt und den Angeklagten Andreas S. als schuldfähig eingestuft. Eine schwere psychische Krankheit liege aus seiner Sicht nicht vor, sagte der forensische Psychiater Prof. Stefan Ortlob vor dem Landgericht Rostock. Von einer Unterbringung in einer Psychiatrie oder Erziehungsanstalt – im Falle einer Verurteilung – rät er ab.

Der 27-jährige Andreas S. soll vor einem Jahr seine Eltern und Schwester im Elternhaus in Rövershagen bei Rostock mit Armbrust und Machete brutal ermordet haben. Die Leichen hat er in selbstgebauten Särgen auf einem abgelegenen Feld vergraben.

Gutachter: Nicht jeder Mörder ist krank

Psychosen, schwere Depressionen oder Persönlichkeitsstörungen habe er nicht feststellen können, sagte Ortlob vor dem Landgericht Rostock. Allerdings betont er, dass ihm für das Gutachten allein die Akten und sowie seine Erkenntnisse in den Prozesstagen zur Verfügung standen. „Er hat sich von mir nicht untersuchen und befragen lassen“, berichtet er. Dadurch habe er möglicherweise nicht alle Erkenntnisse über das Innenleben des mutmaßlichen Mörders.

„Es wird oft gedacht, so eine Straftat kann nur von einem begangen werden, der krank ist. Dem ist allerdings nicht so. Es gibt genug Fälle, die das zeigen“, betonte der Psychiater. Seine Analyse ergab: Ein Mangel an Reue und Empathie sowie Gewissenslosigkeit seien bei dem Tatverdächtigen stark ausgeprägt.

Ebenso bescheinigte er ihm eine kalte, berechnende Aggressivität bei den Taten. S. habe nicht impulsiv oder im Affekt gehandelt, sondern zielgerichtet. Er habe sich mit den Waffen und anderen Utensilien vorbereitet. „Was auch dafür spricht, ist, dass es kein Affekt war, ist, dass er eine Distanzwaffe benutzt hat“, sagt der Experte.

Krise und Scheitern spielten eine Rolle

Es gebe bei Andreas S. aber Hinweise auf eine Entwicklungskrise im Erwachsenenalter. Das bezog er auf die Jahre 2018 bis 2021, in denen der Angeklagte in Baden-Württemberg lebte und arbeitete. Dort häufte er jedoch viele Schulden an, so dass er Anfang 2021 dort aus der Wohnung flog und wieder zu seinen Eltern nach Rövershagen ziehen musste. Einen großen Teil der Schulden bezahlten seine Eltern für ihn, wie eine Kriminalkommissarin dem Gericht zuvor detailliert geschildert hatte. Teilweise musste sie dafür Kredite aufnehmen.

Das deute auf eine Situation des Scheiterns beim Angeklagten hin. Das Verhältnis zum Vater sei gestört gewesen, er habe sich vom ihm gedemütigt, zurückgesetzt und gekränkt gefühlt. Der Vater habe ihn mutmaßlich misshandelt, wobei es sich um vergleichsweise leichte Misshandlungen gehandelt habe. Hinweise auf Drogen, Suizidgedanken oder eine posttraumatische Belastungsstörung habe er beim Angeklagten nicht finden können.

Sicherheitsverwahrung? Er hat eine relativ hohe Rückfallquote

Der Psychiater sollte zudem eine Einschätzung abgeben, ob für Andreas S. – wenn er verurteilt wird – eine Sicherheitsverwahrung in Frage kommt. „Es hat nicht viele Merkmale, die typischerweise Menschen in Sicherheitsverwahrung haben. Er ist jung und war bisher kaum auffällig oder straffällig. Seine Entwicklung ist schwer vorherzusagen“, betont Ortlob.

Herzlosigkeit und Grausamkeit seien aber ausgeprägt. Die Kriminalprognose: Das Risiko für einen Rückfall nach der Haftzeit liegt nach seiner Analyse bei 24 Prozent. „Das ist nicht gerade wenig“, findet der Gutachter. Eine richtige Einschätzung können aber eher in der Zukunft vorgenommen werden, wenn klar sei, wie Andreas S. sich entwickeln könnte und ob er bereit für eine Therapie sei.