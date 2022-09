Mit Spannung wird der Beginn des Mordprozesses von Rövershagen erwartet. Ende September läuft die U-Haft-Frist aus. Die Rostocker Staatsanwaltschaft hatte Ende Juli Anklage wegen Mordes erhoben. Wann der Fall nun vor Gericht gehen soll

Rövershagen. Der Prozess um den Dreifachmord in Rövershagen verzögert sich. Die brutale Gewalttat, bei der drei Menschen starben, hatte zu Jahresbeginn viele Menschen in der Region erschüttert. Ein 26-Jähriger soll am 7. Februar 2022 heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen seinen 52 Jahre alten Vater, kurz darauf seine Schwester (25) und am 11. Februar seine 48 Jahre alte Mutter im elterlichen Haus in Rövershagen ­getötet haben. Die Mutter sei zum Zeitpunkt der ersten beiden Taten außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns gewesen.

Ende Juli hatte die Rostocker Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes erhoben. Gründe für die Tat seien innerfamiliäre Probleme gewesen, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Früheren Angaben der Polizei zufolge hat der Mann die Taten gestanden.