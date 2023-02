Der Prozess um den Dreifachmörder von Rövershagen ging am Montag in die nächste Runde. Diesmal waren zwei Zeuginnen geladen, die bei der Mietgesellschaft des Angeklagten in Villingen-Schwenningen arbeiteten. Sie erzählten vom maroden Zustand seiner dortigen Wohnung.

