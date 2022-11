﻿Dreifachmord von Rövershagen: So beschreiben Kolleginnen die Mutter des mutmaßlichen Täters

Vegetarisches Essen in Kitas: Wieder ein Eingriff in die Freiheit

Andreas Meyer

In Freiburg und auch in Teilen Hamburgs bekommen Kita-Kinder nur noch fleischlose Kost serviert. Das klingt modern und nachhaltig, ist aber gefährlich: Was gegen einen „Vegetarier-Zwang“ und die Bevormundung am Essenstisch spricht, kommentiert OZ-Reporterchef Andreas Meyer.