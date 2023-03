Dreifachmord Rövershagen: Andreas S. wehrt sich gegen lebenslange Haft

Der Projektentwickler Muhsal Immobilien mit Sitz in Waren/ Müritz baut bis 2026 einen Zwölfgeschosser in der Warnowallee im Rostocker Stadtteil Lütten Klein, wie das Unternehmen jetzt mitteilte. Anschließend will die Wiro die Vermietung der 67 Wohnungen übernehmen.