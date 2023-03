﻿Prozess um Dreifachmord von Rövershagen: Warum die Verteidigung von Andreas S. einen Freispruch fordert

Nach 15 Verhandlungstagen neigt sich der Prozess um den Rövershäger Dreifachmord dem Ende entgegen. Am Montag sind vor dem Landgericht Rostock die Schlussplädoyers gehalten worden. Dabei könnten die Forderungen von Staatsanwalt und der Pflichtverteidigerin nicht unterschiedlicher sein. Andreas S. äußert sich nur einmal – und hat nichts zu sagen.

Rostock. Montag, 9.15 Uhr. Auf der Anklagebank des Saals 2.002 im Landgericht Rostock wartet Andreas S. auf die Fortführung seines Prozesses. Wieder mit blauer Jogginghose, wieder mit passendem Pulli. Selbst die Bandagen, die seine Knöchel vor den Fußfesseln schützen, sind farblich abgestimmt.

Ohne nur einmal zu zucken, hält sich der 27-Jährige einen dicken grauen Ordner vor das Gesicht. Er schützt sich davor, von der Presse fotografiert zu werden, wirkt dabei geübt. Kein Wunder, es ist der 15. Tag der Verhandlung. Der letzte Tag vor der Urteilsverkündung.

Was der Beschuldigte zu diesem Zeitpunkt wohl ahnt, aber noch nicht weiß: Der Tag wird mit Forderungen enden, die gegensätzlicher kaum ausfallen könnten. Während Oberstaatsanwalt Thomas Peters eine lebenslange Freiheitsstrafe samt Sicherungsverwahrung verlangt und eine besondere Schwere der Schuld festgestellt wissen will, plädiert Pflichtverteidigerin Beate Falkenberg für einen Freispruch.

Dreifachmord in Rövershagen: Ein Rückblick

Im Detail wird dem Angeklagten vorgeworfen, in dem blauen Haus in der Rövershäger Einfamilienhaussiedlung Anfang Februar 2022 erst seinen Vater, dann seine Schwester und Mutter getötet zu haben. Dabei habe er eine Armbrust und eine Machete mit einer 23 Zentimeter langen Klinge benutzt, so der Vorwurf. Anschließend habe Andreas S. die drei leblosen Körper auf einem rund zwölf Kilometer entfernten Feld bei Kösterbeck vergraben.

Den Tathergang bestätigte der adoptierte Sohn der getöteten Familie, als er bei seiner Festnahme erstmalig mit Polizisten sprach. Seit Beginn der Verhandlung schweigt er allerdings.

Rövershäger Dreifachmord: Staatsanwalt sieht Andreas S. als Täter

Dass die Verbrechen sich dennoch so abgespielt haben, sieht Peters nach Anhörung aller Zeugen und Vorstellung der Beweise bestätigt. In seinem Plädoyer erzählt er zunächst die Lebensgeschichte des Beschuldigten nach, der demnach schon als Kind als ruhig und zurückhaltend galt. Als er später aus dem Elternhaus ausgezogen sei, habe Andreas S. wenig Kontakte gehabt, niemanden in seine Wohnung gelassen.

Dann sei er gekündigt worden, habe Schulden angehäuft, kroch nach eigener Aussage beim Vater zu Kreuze. Was daraufhin passierte, fasst der Oberstaatsanwalt so zusammen: „Der Versuch, auf eigenen Füßen zu stehen, ist verheerend ausgegangen.“

Entgegen seines anfänglichen Auftretens im Gerichtssaal – gebückte Haltung mit gesenktem Kopf – sitzt Andreas S. jetzt aufrecht, wendet seinen Blick kaum vom Redner ab. Die dunklen Haare sehen nicht mehr verstrubbelt aus, sondern frisiert, er macht einen selbstbewussten Eindruck. Erst, als es um den Mord an seiner ebenfalls adoptieren Schwester geht, sieht der Beschuldigte weg, schluckt kräftig.

„Eltern haben Ansprüche, das ist völlig normal“

Der Oberstaatsanwalt greift in diesem Zuge weitere von Andreas S. angeführte Motive aus dem widerrufenen Geständnis auf. Er betont, es gebe keine Anhaltspunkte für eine vorangegangene sexuelle Beziehung zwischen Vater und Tochter. Gleiches gelte für die Behauptung, das Familienoberhaupt sei ein Tyrann gewesen. „Eltern haben Ansprüche an ihre Kinder, das ist völlig normal“, lautet Peters’ Fazit. „Es liegt auf der Hand, dass diese Tötung als Lösung absolut extrem war.“ Zumal der Beschuldigte laut Stefan Orlob, dem zuständigen Forensiker, psychisch gesund war und ist.

Angeklagter im Mordprozess kommt vor Gericht zu Wort

Bei der Aussage zum Geisteszustand verschränkt Pflichtverteidigerin Beate Falkenberg die Arme. Sie bleibt bemüht, ihren Mandanten zu schützen, stellt die gesamte Beweisaufnahme infrage. „Wird eine Leiche wegen eines nicht verwertbaren Geständnisses gefunden, ist ein Freispruch nötig“, zitiert sie aus einem Buch. „Daher beantrage ich einen Freispruch.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss habe gefehlt, außerdem sei das Geständnis nie Bestandteil der Hauptverhandlung gewesen. Bei den meisten Zuschauern hat es trotzdem Eindruck hinterlassen: Ein entsprechendes Video wurde im Laufe des Prozesses präsentiert. Auch für den Fall, dass Andreas S. für die Morde verantwortlich ist, hält die Anwältin Gründe bereit: Ausweglosigkeit und Verzweiflung.

Als Angeklagter hat Andreas S. das letzte Wort. „Ich habe nichts zu sagen“, erklärt der 27-Jährige kleinlaut. Es ist das erste und wohl letzte Mal, dass er sich in der Verhandlung äußert.