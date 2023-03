﻿Urteil im Dreifachmord-Prozess Rövershagen: Lange Haft für Andreas S. – so reagieren die Beteiligten

Am Montag waren die Türen schon für mehrere Stunden geschlossen. Ab Januar 2024 ist Galeria Kaufhof in Rostock dann ganz dicht. Ein Schock – auch für viele Kunden. Sie erinnern sich an nette Verkäuferinnen und die große Auswahl. Was ihnen fehlen wird und was keinesfalls aus dem Standort werden sollte – die OZ hat sich umgehört.