Am Donnerstag ging es vor dem Rostocker Landgericht um digitale Spuren, die der mutmaßliche Dreifachmörder von Rövershagen hinterlassen hat. Sie offenbarten weitere Details zum Verhalten des Angeklagten nach den Taten. Demnach hatte Andreas S. etwa versucht, sich einen Stimmverzerrer herunterzuladen, um die getötete Schwester und Mutter zu imitieren.

Rostock. Am Donnerstag ist am Landgericht Rostock der Prozess um den Dreifachmord von Rövershagen (Landkreis Rostock) in die zehnte Runde gegangen. Im Fokus stand dabei die Auswertung der Smartphones des Beschuldigten und der getöteten Familie. Die Analyse offenbarte weitere Details darüber, wie Andreas S. versucht hatte, Menschen in seinem Umkreis zu blenden.