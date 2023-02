﻿Video im Prozess um Dreifachmord von Rövershagen: „Schien so, als sei sie nicht gleich tot gewesen“

Am Donnerstag ist erstmals der Angeklagte im Prozess um den Dreifachmord von Rövershagen zu Wort gekommen – via Video. Dieses beinhaltete das mittlerweile widerrufene Geständnis des mutmaßlichen Täters. Die Emotionen kochten hoch. Wie die Familie der Getöteten reagierte und wie der Angeklagte bei der Aufnahme wirkte.

Beate Falkenberg (l), Rechtsanwältin, und der Angeklagte Andreas S. im Prozess wegen dreifachen Mordes kommen in den Gerichtssaal.

Rostock. Im Prozess um den Dreifachmord von Rövershagen hat am Donnerstag ein bedrückendes Geständnisvideo des Angeklagten Andreas S. für Gefühlsausbrüche bei den Angehörigen gesorgt, die die Verhandlung am Landgericht Rostock verfolgten.

„Schau mich an, Andrej! Wie konntest du das nur tun? Sie haben dich so sehr geliebt, wir haben dich alle geliebt!“, rief eine Schwester des getöteten Vaters des Angeklagten. Zuvor war ein langes Video im Gerichtssaal gezeigt worden, indem Andreas S., der im Februar 2022 seine Eltern und Schwester auf brutale Weise mit einer Armbrust und einer Machete ermordet haben soll, über die Taten spricht. Dabei sitzt er mit Staatsanwalt und Ermittlern im Polizeiauto, das gerade zu einem einsamen Feldstück bei Kösterbeck nahe Rostock fährt, an dem er seine Familie begraben haben soll.

Dreifachmord von Rövershagen: Erstmals spricht der Angeklagte

Es war ein besonderer Moment in dem seit November andauernden Mordprozess, weil man den mutmaßlichen Rövershagen-Mörder zum ersten Mal reden hörte, denn seit Beginn der Verhandlung im November 2022 schweigt er. Zuvor hatte er die Taten bei der Polizei gestanden, später aber widerrufen.

Andreas S. trägt in dem Film einen schwarzen Pullover, Schal und längere Haare als im Gerichtssaal. Der 27-Jährige wirkt deutlich jünger, als er ist. Er schaut fast immer nach unten und schildert mit oft leiser, stockender Stimme Dinge wie: „Ich habe Holz aus dem Baumarkt geholt und damit die Särge für sie gebaut.“ Der Angeklagte macht in dem Video immer wieder lange Pausen – als habe er Schwierigkeiten, die grausamen Details auszusprechen.

Andreas S: „Es schien so, als sei sie nicht gleich tot gewesen“

Besonders windet er sich bei den Beschreibungen des Mordes an seiner Schwester: Ihr waren unter dem Vorwand einer Überraschung die Augen verbunden und Ohrenschützer aufgesetzt worden. „Wie lange hat es gedauert, bis Sie geschossen haben?“, will die Beamtin wissen. Er habe zehn Minuten lang nichts getan, dann habe er sie mit der Armbrust erschossen. „Es waren mehrere gezielte Kopfschüsse“, sagt er. Die Beamtin fragt nach: „War sie sofort tot?“ Andreas S. schweigt lange, guckt zur Seite. „Es schien nicht so.“ Deshalb habe er nachgeladen, wieder abgedrückt und mit dem Messer in den oberen Brustbereich gestochen.

Die Leichen blieben nach den Taten offenbar einige Tage in dem Haus in Rövershagen. „Ich habe sie tot von Zimmer zu Zimmer geschliffen.“ Später habe er einen Transporter gemietet und die Leichen in Särgen mit einer Sackkarre vom Haus ins Auto gewuchtet.

Verteidigung zweifelt Video als gültiges Beweismaterial an

Irgendwann steigen S. und die Ermittler in dem Video aus. Zwei Bäume sind zu sehen. Der Boden ist locker. Drei Meter unter der Erde, wo die Beteiligten gerade stehen, liegen seine toten Eltern und die Schwester. „Hier“, sagt er und zeigt auf eine Stelle.

Die Verteidigung will, dass das Video nicht als Beweis zugelassen wird, weil S. nicht vernünftig auf sein Recht auf eine Pflichtverteidigung aufgeklärt worden sei.

Für die Hinterbliebenen war das Video schwer zu ertragen. Zwei Frauen schluchzten und wischten sich mit Taschentüchern die Tränen aus den Augen. Die Emotionen kochten hoch. Ein Mann stand kopfschüttelnd auf und sagte: „Ich kann das nicht mehr ertragen. Hier geht es immer nur um seine Rechte! Wo sind die Rechte der Ermordeten? Darum sollte es hier gehen!“