﻿Dreifachmord von Rövershagen: Was wir über die grausame Tat wissen – und was nicht

Das Landgericht Rostock hat eine 24-jährige Frau wegen gefährlicher Körperverletzung zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Die Richter sahen es am Montag als erwiesen an, dass die Angeklagte ihrem 48-jährigen Freund in dessen Wohnung im Schlaf ein Messer in den Rücken stach.