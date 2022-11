﻿„Muss den Winter überstehen“: So soll das Hallenhaus in Rostock gerettet werden

Rostock. „Wir hoffen auf wenig Schnee – und auf wenige stürmische Tage“, sagt Nils Ibendorf, Vorsitzender vom Förderverein Denkmale Elmenhorst und Lichtenhagen beim Blick auf die tiefen Löcher im Reetdach des Hallenhauses. Das denkmalgeschützte Gebäude im Dorf Lichtenhagen ist seit 1786 Teil des Dreiseithof der Familie Möller und diente über die letzten gut 200 Jahre elf Generationen als Arbeits- und später auch als Veranstaltungsort. Nun hoffen die Familienmitglieder, dass das ortsbildprägende Denkmal den rauen Winter übersteht, damit es im nächsten Jahr erneuert werden kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch das ist keine leichte Aufgabe – ganz im Gegenteil. „Finanziell ist hier so gut wie jeder private Mensch überfordert“, sagt Ibendorf. Denn die Kosten für eine denkmalgerechte Erneuerung des Reetdaches sind enorm: „Rund 200 000 Euro werden für das Dach fällig“, sagt Ines Beckmann, die vor einiger Zeit den Staffelstab von Oma, Tante und Onkel übernommen hat und nach eigenen Angaben seit drei Jahren intensiv mit den Denkmalvereinen um die Erhaltung des Gebäudes kämpft. „Doch man rennt bei solchen Dingen eben auch gegen Mühlen an und dann kam noch die Corona-Situation dazu“, sagt Beckmann, die bei den zuständigen Stellen Fördermittel beantragt hat. Dadurch ziehen sich die Verfahren hin und es werde erst frühestens im nächsten Jahr etwas passieren können.

Lichtenhagen: „Jetzt muss die Scheune unbedingt diesen Winter überleben“

Das ist nicht optimal, denn der Winter naht: „Jetzt muss die Scheune unbedingt diesen Winter noch überleben. Denn wenn sie jetzt in sich zusammenfällt, dann war die ganze Mühe umsonst“, sagt Beckmann, die sich seit einiger Zeit primär um die Erhaltung des Hofes kümmert. „Man macht und tut drumherum, aber so ein Dach, das kann man einfach nicht alleine schaffen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wind und Wetter haben dem Reetdach in der Dorfstraße 10 in Lichtenhagen heftig zugesetzt. Eine Reparatur ist enorm aufwendig und kostenintensiv. © Quelle: Ove Arscholl

Denn es sind Kosten, die unmöglich komplett zu stemmen sind für Beckmann und die Erbengemeinschaft, die nach eigenen Angaben größtenteils aus Rentnern besteht. Es gibt jedoch Hoffnung. „Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) hat dieses Denkmal als ein ‚Denkmal in Not‘ anerkannt“, sagt Ibendorf. Dadurch sei die Geschichte rund um den Dreiseitenhof und das kaputte Reetdach auch in der Zeitschrift „Monumente“, die regelmäßig von der DSD herausgebracht wird, aufgezeigt. „Das heißt, dass derzeit bundesweit Spenden für das Haus gesammelt werden.“

Spenden für Hof Möller: Rückendeckung aus dem Ort

Auch aus dem Ort bekommen die Eigentümer des Hofes Rückendeckung. „Der Denkmalverein hat beispielsweise zu Spenden aufgerufen und auch ein organisierter Kirchenkaffee hat über Tausend Euro gesammelt“, sagt Ibendorf. Dazu käme die Unterstützung vom Landkreis und den Ämtern. Doch eine öffentliche Unterstützung sei rein rechtlich nicht so leicht umzusetzen. „Da es sich hier um Privatbesitz handelt, kann dieser nicht so einfach mit öffentlichen Geldern unterstützt werden“, sagt Uwe Barten, Bürgermeister der Gemeinde Elmenhorst und Lichtenhagen, der die Sorgen der Familie Möller gut kennt.

Doch das Hallenhaus sei schon lange ein Ort für die Öffentlichkeit gewesen. „Wir haben unseren Dreiseithof immer für Besucher geöffnet. Für Theateraufführungen oder auch größere Veranstaltungen wie beispielsweise Reitturniere“, sagt Beckmann. Von 1989 an diente der Hof auch als Pferdewirtschaft, wie aus den Unterlagen hervorgeht.

Hof Möller in Rostock: In Zukunft ein Ziel für Schüler und Touristen?

Heute züchtet die Familie Möller nur noch Kleinvieh. Trotzdem, so der Plan, solle diese Öffentlichkeit wieder auf den Hof zurückkehren. „Wir wollen das gerne verbinden mit der Heimatstube im Ort, wo es bald Ausstellungen geben wird, und dann Führungen anbieten. Gerne mit Touristen und Besuchern aus Rostock – aber auch mit Schulkindern.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Blick in das historische Hallenhaus auf dem Dreiseithof der Familie Möller in Lichtenhagen. © Quelle: Ove Arscholl

Die könnten dann kennenlernen, wie das Hofleben früher einmal war und praktische Dinge umsetzen. „Ein ‚grünes Klassenzimmer‘ sozusagen“, was in der Heimatstube so nicht möglich sei. Und wenn dann noch ein Schwein oder eine Ziege hier rumlaufe, wäre das doch passend, fügt Ibendorf hinzu. Das Konzept höre sich jedenfalls gut an und „die Gespräche mit der Gemeinde laufen“.

Doch vorerst muss das laut Ibendorf „ortsbildprägende Hallenhaus, was ein Teil des historischen Ortskerns von Lichtenhagen darstellt“, gerettet werden. Wann die finanziellen Rahmenbedingungen stehen, ist noch nicht ganz klar. Im Dezember werde die Familie erfahren, welche Summe die Deutsche Stiftung Denkmalschutz einsammeln konnte. „Diesen Beitrag wollen wir dann möglichst als Eigenanteil nutzen, um eine andere Förderung in Gang zu setzen.“

Lesen Sie auch

Dann könne das Vorhaben der Erhaltung gelingen. „Ich hoffe sehr, dass das klappt und wir dieses Stück Geschichte retten können“, sagt Beckmann. Das sei auch eine Weichenstellung. Nicht nur hier, sondern auch für den ganzen Denkmalbereich im Ort, der teilweise auch Unterstützung brauche, denn diese Höfe wirtschaftlich zu betreiben, sei heute kaum noch möglich. „Wir stehen jetzt tatsächlich vor einer Weiche. Wir gehen nach rechts oder nach links, dazwischen gibt es nichts“, sagt Ibendorf.