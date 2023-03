﻿Dritter Koggenzieher-Abend 2023 in Rostock: Das sind die Künstler am 4. März

Am 2. März beginnt der 19. „Rostocker Koggenzieher“. Die OZ stellt die Kandidaten vor: Am dritten Wertungsabend stehen Andreas Weber, Alice Köfer und Niko Nagl auf der Bühne. So können Sie vor Ort oder im Livestream dabei sein.

Rostock. Der „Rostocker Koggenzieher“ geht vom 2. bis 6. März über die Bühne. Wie immer gibt es bei diesem Kabarettfestival in der Vorrunde drei Wertungsabende. Die jeweiligen Tagessieger treten am Final-Abend (5. März) gegeneinander an. Die OZ stellt die Teilnehmer des dritten Abends (4. März) vor.

Andreas Weber: ein Mann als Feminist

„Femannismus“ heißt das aktuelle Programm von Andreas Weber. Er versteht sich als moderner Mann. Ausgestattet mit Instagram, Facebook und Twitter lässt er Frauen trotzdem ausreden. Die große Frage ist aber: „Was, wenn es stimmt, was Frauen sagen?“

Der Künstler bringt sein eigenes Leben mit ein. Denn eine Scheidung und das Vatersein für zwei Teenager-Jungs hat den Mittvierziger zu einem echten Mann geformt, so schätzt er die Sache ein. Der Umgang mit Gefühlen hat Andreas Weber auch zu folgender Erkenntnis geführt: „Sanft ist das neue Stark und Zuhören ist das neue Reden.“ Das ist auch Stoff für das Kabarett.

„Moderne Männer müssen ihre Männlichkeit nicht pausenlos unter Beweis stellen“, so die Meinung. Damit ist Andreas Weber quasi ein Feminist, so kam offenbar das Programm zum Titel. Sein erklärtes Lebensziel ist jedenfalls, kein alter weißer Mann werden, der jedem die Welt erklärt. In Webers Programm geht es „durch tiefe Gewässer der Zwischenmenschlichkeit, aber auch seichte Pfützen des Alltags“, so die eigene Einschätzung. Beginn für Andreas Weber ist am Samstag um 20 Uhr.

Alice Köfer: wichtige und unwichtige Fragen des Lebens

Auch dieses Wortspiel muss erlaubt sein: „Alice auf Anfang“ hat Alice Köfer ihr Programm genannt, mit dem sie als Zweite am dritten Abend beim Koggenzieher auftritt. Alice Köfer war die Frau der Boygroup Vocal Recall, jetzt ist sie auf Solopfaden unterwegs. Die wichtigen und unwichtigen Fragen des Lebens sind Auslöser ihrer Betrachtungen, zum Beispiel: „Warum gibt’s in meiner Straße fünf Burger-Restaurants?“

Das ganze Programm 1. Kabarettabend, 2. März:20 Uhr: Klara Finck, „Wie erobere ich die Welt?“20.30 Uhr: Benno und Max, „Challenge Accepted“21.20 Uhr: Hinnerk Köhn, „Bitter“2. Kabarettabend, 3. März20 Uhr: Der Ente, „In allem und jedem steckt etwas Musik“20.30 Uhr: Magdeburger Zwickmühle, „Bis auf Heiteres“21.20 Uhr: David Stockenreitner, „Down“3. Kabarettabend, 4. März20 Uhr: Andreas Weber, „Femannismus“20.30 Uhr: Alice Köfer, „Alice auf Anfang“21.20 Uhr: Niko Nagl, „Narrenfreiheit“4. Kabarettabend, 5. März18 Uhr: Finale der drei Tagessieger der drei vorhergehenden Abende, anschließend Verleihung des Goldenen, Silbernen und Bronzenen Rostocker Koggenziehers sowie des Publikumspreises5. Kabarettabend, 6. März20 Uhr: Soloprogramm des Preisträgers des 19. Rostocker Koggenziehers

Auf ihre eigene Weise will sich Alice Köfer gut gelaunt durch ihren Auftritt quasseln. Musik soll in dieser Vorstellung aber auch nicht fehlen. Innerhalb des Auftritts werden auch Songs erklingen, in einer „Mischung aus destruktiver Liebeslyrik und Stadion-Pop im Garagenformat“. Alice Köfer beginnt ihr Programm am dritten Koggenzieher-Abend um 20.30 Uhr.

Niko Nagl: Betrachtungen über die menschliche Idiotie

Der Dritte im Bunde am dritten Abend ist der Kabarettist Niko Nagl. Im 21. Jahrhundert heißt es „Endlich wieder Mittelalter!“, meint Nagl. Denn es gibt in unseren Zeiten Hexenjagd, Aberglaube und Fanatismus. Und was sagt Niko Nagl dazu? „Es lebe das Feudalsystem!“ Denn verglichen mit modernem Kreuzfahrttourismus waren die Kreuzzüge doch harmlose Pfadfinderlager, so eine der Thesen von Niko Nagl.

Sein Fazit: „Wenn menschliche Dummheit und künstliche Intelligenz die perfekte Idiotie hervorgebracht haben, findet selbst der größte Narr in der Hölle seinen Frieden.“ Das schwarzhumorige Soloprogramm von Niko Nagl hat eigentlich nur ein Ziel: Die Menschheit ad absurdum und das Publikum zur paranoiden Erleuchtung zu führen. Auch am 4. März ab 21.20 Uhr.

Innerhalb des „Koggenzieher“-Programms hat sich kurzfristig noch eine Spielplanänderung ergeben. Für den am 3. März gebuchten David Weber, der erkrankt ist, wurde der Kabarettist „Der Ente“ ins Programm genommen. Sein Programm heißt „In allem und jedem steckt etwas Musik“, es beginnt am 3. März um 20 Uhr.

Koggenzieher vor Ort und im Livestream

Der Rostocker Koggenzieher findet traditionell in der Bühne 602 in Rostock statt. Die erfolgreichen Teilnehmer können sich über Geld freuen: Für Gold werden dreimal 602 Euro vergeben, für Silber zweimal 602 Euro und für Bronze gibt es einmal 602 Euro. Der Publikumspreis ist für den Gewinner mit 301 Euro dotiert.

Das gesamte Festival wird auch als Livestream übertragen. Die Moderation an den Vorrundenabenden vom 2. bis 4. März wird das Duo Fiete & Schiete haben. Der Finalabend am 5. März wird moderiert von René Sydow, Koggenzieher-Gewinner von 2014.

Der Gesamtsieger zeigt am 6. März sein ganzes Programm. Zu den Unterstützern des Kabarettfestivals gehören die OSTSEE-ZEITUNG, die VR-Bank Mecklenburg eG, die Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft Niederlassung Rostock und die Bathel Planungsbüro GmbH.

So können Sie beim Rostocker Koggenzieher dabei sein

Der Koggenzieher-Wettbewerb findet vom 2. bis 6. März in der Bühne 602 statt. An den ersten drei Tagen treten jeweils drei Künstler gegeneinander an. Die Gewinner treffen am Sonntag, 5. März, aufeinander. Am Montag präsentiert der Sieger sein Gewinnerprogramm.

Tickets für die fünf Veranstaltungen vor Ort: Bühne 602, Warnowufer 55, 18057 Rostock oder im Pressezentrum, Richard-Wagner-Str. 1a, oder auf der Seite der Compagnie de Comédie. Karten kosten 23,60 Euro

OZ+ Leser können alle Streams kostenlos schauen. Abos gibt es unter ostsee-zeitung.de/+

Wer nur an den Koggenzieher-Streams interessiert ist, kann diese ebenfalls auf der Seite der Compagnie de Comédie (Einzelticket 5 Euro, für alle Tage 15 Euro) erwerben. Hier ist zusätzlich eine Spende für die Rostocker Kulturszene möglich.