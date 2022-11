﻿Sportwagen, Studium, alle Fixkosten: Dealer aus Rostock finanziert sich mit Drogen sein Leben

Seit seinem 23. Lebensjahr ist Johannes Berger auf den Straßen der Hansestadt Rostock unterwegs und dealt mit Cannabis. Wie er dazu gekommen ist, wieso er kein schlechtes Gewissen hat und was er sich alles leisten kann.

Rostock. Es ist 21 Uhr an einem Sonntagabend. Die Beleuchtung in der Rostocker Südstadt: Sie hüllt die Straßen in einen warmen Gelbton. An einer Laterne wartet Johannes Berger*. Die Kapuze seines dunkelblauen Hoodies hat er tief ins Gesicht gezogen. Er möchte unerkannt bleiben. Denn: Womit er sich einen Teil seines Lebensunterhalts verdient, ist illegal. Dessen ist sich der 29-Jährige bewusst.