﻿Drogen-Dealer aus Rostock packt aus: „Darum ticke ich mit Gras“

Rostock. Es ist 21 Uhr an einem Sonntagabend. Die Beleuchtung in der Rostocker Südstadt: Sie hüllt die Straßen in einen warmen Gelbton. An einer Laterne wartet Johannes Berger*. Die Kapuze seines dunkelblauen Hoodies hat er tief ins Gesicht gezogen. Er möchte unerkannt bleiben. Denn: Womit er sich einen Teil seines Lebensunterhalts verdient, ist illegal. Dessen ist sich der 29-Jährige bewusst.

Seit seinem 23. Lebensjahr verkauft der gebürtige Rostocker Drogen. Genauer gesagt: Cannabis. Angefangen habe er während seines Studiums. Über einen Kumpel sei er dazu gekommen. „Ich habe zu dem Zeitpunkt selbst noch regelmäßig gekifft und sah darin eine Möglichkeit, meinen Konsum zu finanzieren“, berichtet er.

Rostocker finanziert sich Studium mit Cannabis

Schnell habe Berger aber festgestellt: Das Geschäft mit den grünen Knollen ist lukrativ. Innerhalb weniger Jahre habe er sich einen festen Kundenstamm aufgebaut. Die monatlichen Einnahmen seien so hoch, dass er damit die Miete für sein WG-Zimmer in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt und sämtliche andere Fixkosten decken konnte. „Das war eine ungemeine Erleichterung. Mein Lehrplan hatte es wirklich in sich. Ein ‚normaler’ Nebenjob hat da kaum reingepasst“, meint er. „Und meinen Eltern wollte ich auch nicht länger auf der Tasche liegen.“

Aufgewachsen sei der junge Mann in „guten Verhältnissen“, wie er selbst sagt. Seine Mutter eine Lehrerin, sein Vater verbeamtet. Dass ihr Sohn lange Zeit Gras konsumiert hat, das wissen beide. Nicht aber, dass er mit dem Verkauf Geld verdient. „Sie sind eigentlich ziemlich locker drauf. Dennoch würden sie sich bestimmt Sorgen machen. Das möchte ich nicht.“

Strenge Sicherheitsvorkehrungen beim Dealen

Generell halte sich Berger bezüglich seines Nebenverdienstes bedeckt. Nur wenige Menschen aus seinem Umfeld wissen Bescheid. Ob ihn die Heimlichtuerei nicht auch belaste? „Je weniger Menschen Bescheid wissen, desto besser ist es für mich und auch sie“, ist er sich sicher. Zu groß sei die Angst, doch eines Tages aufzufliegen. Bisher, und darüber sei der Ingenieur – sein Studium hat er mittlerweile abgeschlossen – sehr froh, habe er noch keine brenzlige Situation erlebt.

Hilfe bei Suchtproblemen In Rostock gibt es unterschiedlichste Anlaufpunkte, an denen suchtkranke Menschen Hilfe erhalten können. Diese Stellen bieten fast alle Rat zu den gängigsten Suchtstoffen wie etwa Alkohol oder Cannabis. Hier eine Auswahl: Die Evangelische Suchtberatung Rostock bietet unter anderem ein Beratungsprogramm für Cannabiskonsumenten an, die ihren Drogenkonsum einstellen oder reduzieren möchten. Gemeinsam werden erste Ziele erarbeitet und Strategien besprochen, wie diese Ziele erreicht werden können. Das Programm umfasst 5 Einzelgespräche, die kostenfrei sind. Kontakt: Tel. 0381 455128 oder info@suchthilfe-rostock.de Die Suchtberatungsstelle der Caritas bietet ebenfalls Beratungen zum Konsum illegaler Substanzen an. Kontakt: Tel.: 0381 252323

Und das habe einen Grund: „Ich verkaufe nicht an jeden“, verrät er. Diesen „Luxus“ könne er sich mittlerweile leisten. Neue Interessenten haben es schwer, an den jungen Mann heranzutreten. Nur selten macht er eine Ausnahme. Doch selbst dann sei größte Vorsicht geboten. Anrufe oder Textnachrichten über bestimmte Messenger: verboten. Da ist der Dealer streng. Auch die Treffpunkte seien immer sorgfältig gewählt. „Ich weiß, andere handhaben es lockerer. Ich will das Risiko aber so gering wie möglich halten.“

Rostocker Dealer nimmt selbst keine Drogen

Während Berger vor Jahren selber noch regelmäßig Cannabis geraucht hat, beschränkt er sich heute auf den Handel mit dem Rauschmittel. Einen Joint baut er sich höchstens noch zu Testzwecken. „Bevor ich neue Waren annehme, probiere ich sie selbst. Schließlich muss ich sichergehen, dass die Qualität stimmt. Ansonsten habe ich dem Zeug eigentlich abgeschworen“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Die pflanzliche Substanz habe für ihn an Reiz verloren. Der muskulöse Mann trainiert regelmäßig. Sport, Ernährung und Gesundheit: Darauf legt er großen Wert. „Drogen wie beispielsweise Alkohol passen da nicht rein.“ Dass er mit seinem Geschäft dazu beiträgt, dass andere Menschen ihre Gesundheit gefährden oder womöglich eine Abhängigkeit entwickeln, sieht der 29-Jährige nicht. „Das muss jeder für sich selbst wissen. Was andere Erwachsene konsumieren oder nicht, liegt nicht in meiner Verantwortung. Wenn ich es ihnen nicht verkaufe, suchen sie sich andere Quellen.“

Anders sieht es die Rostocker Staatsanwaltschaft. Sie weist darauf hin, dass der Handel mit dem Rauschmittel gesetzeswidrig und strafrechtlich zu verfolgen ist. Die Strafen für den Handel mit Cannabis würden unterschiedlich ausfallen und hängen von verschiedenen Faktoren ab. Unter anderem davon, ob es sich bei dem Verkauf um ein einfaches oder gewerbliches Handeltreiben handle. Bis zu 15 Jahre Haft können Dealern drohen.

Kein Gras an Minderjährige

Doch der Hansestädter ist wenig einsichtig und betont, er würde klare Prinzipien vertreten. Gras an Minderjährige verkaufen, das komme für ihn zum Beispiel nicht infrage. „In meinen Augen ist man in dem Alter noch zu jung, um sich darüber bewusst zu sein, welche Konsequenzen mit dem Konsum einhergehen können“, erklärt er. Daher sei er auch für eine Legalisierung der Droge. „Wir sehen doch, dass das Verbot ohnehin nichts bringt. Wer Gras haben will, bekommt es – auch als Jugendlicher. Nur wird auf der Straße sehr viel Dreck verkauft. Eine Legalisierung könnte Einfluss auf die Qualität haben und zu einem sichereren Umgang mit Cannabis beitragen.“

Sorgen, dass sein Geschäft darunter leiden könnte, habe Berger nicht. Es sei davon auszugehen, dass die Preise auf dem legalen Markt weit über den momentanen Kursen liegen würden. „Die Leute, die sich das nicht leisten wollen, werden auch weiterhin auf ihre Kontakte zurückgreifen“, zeigt sich Berger zuversichtlich.

Zu welchem Einkaufspreis er seine Waren aktuell bekommt und wie hoch sein monatlicher Gewinn ist, das möchte er nicht verraten. Nur so viel: Sein Auto habe er sich dadurch finanziert. Ein schicker Sportwagen mit auswärtigem Kennzeichen. Gerade erst sei er aus seiner Heimatstadt Rostock ins Umland gezogen – für einen neuen Job. Dieser sei auch der Grund, wieso der junge Mann das Dealen langfristig sein lassen möchte. „Man soll doch aufhören, wenn es am schönsten ist“, sagt er mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Wann das sein werde, lasse er offen.

*Name redaktionell geändert