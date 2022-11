﻿Drogeriekette DM expandiert in Rostock, Stralsund, Wismar: Wann die neuen Filialen kommen

Die Drogeriekette DM will in MV expandieren. Nachdem 2021 zum letzten Mal eine neue Filiale eröffnet wurde, sind im kommenden Jahr gleich mehrere Ansiedlungen geplant – unter anderem in Rostock, Stralsund und Wismar. Wo genau und wann dort die DM-Läden geplant sind.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket