﻿Drohnen und Sensoren: So will Deutschlands Marine in der Ostsee aufrüsten

Rostock. Mehr Sensoren, mehr U-Boote – und die idealerweise „autonom“, also ohne Besatzungen: Die Deutsche Marine muss in den kommenden Jahren unter Wasser massiv aufrüsten. Das kündigte Konteradmiral Axel Deertz, Stabschef im Rostocker Marinekommando, am Dienstag (9. Mai) zum Auftakt der Rüstungsmesse „Undersea Defence Technology“ (UDT) in der Hansemesse an.

„Müssen unter Wasser gewinnen können“

Die Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee, aber auch Vorfälle entlang von Datenkabeln im Nordmeer bei Spitzbergen und Island hätten gezeigt, wie gefährdet die kritische Infrastruktur am Meeresgrund ist. „Diese Infrastruktur zu schützen, ist eine der wichtigsten Aufgaben in Zukunft für die Marine“, so Deertz vor Vertretern der Rüstungsindustrie und Streitkräften befreundeter Nationen.

Sechs U-Boote betreibt die Marine aktuell – offenbar zu wenig. „Wir müssen in der Lage sein, auch unter Wasser gewinnen zu können“, so Deertz. Er will dabei auf „Aufklärung“ setzen: Deutschland müsse sich die Fähigkeiten aneignen, unter Wasser – vor allem in der Ostsee – mit Sensoren feindliche Aktivitäten aufzuspüren. „Dabei reden wir auch über den Einsatz von kleinen möglicherweise autonomen Plattformen.“ Denn angesichts des Nachwuchsmangels würden auch für Deutschlands Streitkräfte Drohnen zunehmend an Bedeutung gewinnen – auch in der Ostsee. „Dafür brauchen wir aber auch stabile redundante Kommunikationssysteme.“

An der UDT nehmen rund 1500 Besucher und 70 Aussteller teil. Mit dabei sind unter anderem der deutsche Sensor-Hersteller Hensoldt, ThyssenKrupp Marine Systems und auch der Rüstungskonzern IAI aus Israel.