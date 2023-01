﻿„Ich bin ein Star“: Rostocker Promi verrät, was das Schlimmste im Dschungelcamp ist

In der neuen Staffel der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ kämpfen Promis ab Freitag um den Titel Dschungelkönig oder -königin. Der Rostocker Ex-Weltklasseschwimmer Thomas Rupprath war 2011 dabei. Er erinnert sich an seine ekligste Prüfung, spricht über Gagen und die größte Herausforderung im Camp.

Rostock. In Australien kämpfen ab dieser Woche 12 Promis um die Dschungelkrone, am anderen Ende der Welt weiß ein Mann genau, was ihnen jetzt wirklich blüht. Am Freitag (13.1.2023) beginnt die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ (kurz: IBES) auf RTL. Diesmal sind unter anderem Claudia Effenberg, Martin Semmelrogge und Verena Kerth mit dabei. 2011 war der Rostocker Thomas Rupprath Teil der Reality-Show und hat es sogar bis ins Finale geschafft.

Der Ex-Schwimmprofi führt heute das Sofa-Hus in Bargeshagen bei Rostock. Aber sobald bei RTL das Dschungelcamp läuft, kommen bei Thomas Rupprath Erinnerungen an die Zeit auf, als er im Urwald von Australien mit Promis wie Jay Kahn und Peer Kusmagk campierte. „Ich erinnere mich gern daran. Ich hatte eine tolle Zeit und würde es nicht missen wollen.“

Krasses Essen: Krokodil-Penis auf RTL, Lammhoden auf Vox

Dabei musste Rupprath im Dschungelcamp Prüfungen bestreiten, die es wohl locker in die Ekel-Top-10 aller bisherigen IBES-Staffeln schaffen: Beim „Dschungel-Automat“ etwa musste der Rostocker schleimige gegorene Soja-Bohnen und einen Krokodilpenis essen. „So was esse ich nicht alltäglich“, scherzt Rupprath.

Das Resultat sahen damals Millionen Menschen live im TV: Vor laufender Kamera musste er sich übergeben. Dabei war es nicht das erste Mal, dass Rupprath in einer TV-Show Ungewöhnliches aufgetischt worden ist: Ende 2010 wurde ihm in der Vox-Sendung „Das perfekte Promi Dinner“ Lammhoden auf Toast serviert.

Lästereien und Beef im Dschungelcamp

Neben fiesen Mahlzeiten hatte es Rupprath im Dschungel auch mit manch unbequemem Mitbewohner zu tun: Besonders Sarah Knappik verscherzte es sich damals mit allen anderen Campern und auch Rupprath war von der Ex-„Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin extrem genervt. Ein Wiedersehen gab’s 2022 in der RTL-Show „Das Klassentreffen der Dschungelstars – Jetzt wird ausgepackt!“, auch dort krachte es. Inzwischen sei der Dschungel-Zoff mit Sarah Knappik aber kein Thema mehr für ihn, sagt Rupprath. „Das wurde aus der Welt geschafft.“

Lästereien oder Ekel-Essen – was war schwerer zu verdauen? „Schlimm fand ich eigentlich gar nichts. Obwohl, doch: Das Schlimmste war die Langeweile“, sagt Rupprath. Sobald keine Dschungelprüfung oder Schatzsuche anstand, habe man im Camp versucht, irgendwie die Zeit totzuschlagen – was umso schwerer war, je weniger Kandidaten noch übrig waren. Wenn man dann noch schlecht geschlafen habe, hungrig sei und das Wetter mies, werde man aggressiv, erklärt Rupprath.

Aber das sei schließlich Teil der Show: Die Kandidaten sollen lästern und sich vor laufender Kamera angiften. „Wir sollen aus der Komfortzone rauskommen.“ Jedem, der ins Dschungelcamp gehe, müsse bewusst sein: „Man lässt sich auf extreme Bedingungen ein: wenig Schlaf, wenig Essen, fremde Menschen auf engstem Raum, Phobien und Ängste.“ Rupprath hat sich in der Show seiner Höhenangst gestellt und gelernt: „Unter extremen Bedingungen ist vieles machbar, was man zu Hause nicht machen würde.“

Mega-Gagen und Siegprämie

Die Herausforderung würde er erneut annehmen. „Leider gab es das noch nie, dass ein ehemaliger Kandidat erneut ins Dschungelcamp ziehen durfte.“ Schade eigentlich, findet er. Denn ein Comeback wünschten sich auch andere Ex-Camper, ist Rupprath überzeugt. „Ich glaube, 80 Prozent aller Teilnehmer würden wieder mitmachen.“

Das Dschungelcamp ist für viele Promis ein Sprungbrett ins Rampenlicht und eine lukrative Verdienstmöglichkeit. Claudia Effenberg, Ehefrau von Ex-Fußballer Stefan Effenberg, etwa soll für ihre Teilnahme an der aktuellen Staffel 500 000 Euro bekommen. „Zu meiner Zeit wurde noch längst nicht so viel Gage gezahlt wie heute und eine Siegprämie gab’s gar nicht“, sagt Thomas Rupprath.

Ohne Geld erneut in den Dschungel

Er würde auch ohne Geld noch mal ins Dschungelcamp gehen, sagt der Olympiasieger. „Vierzehn Tage ohne Telefon? Ist doch superschön und Luxus.“ Das habe allerdings einen Nachteil: „Man bekommt nicht mit, was auf der Welt gerade passiert. Wir konnten und durften damals nicht mit den Kameraleuten sprechen. Die hatten sogar ihre Uhren abgeklebt, so dass wir nicht wussten, wie spät es gerade war.“

Die Show sei eine gute Möglichkeit, an die eigenen Grenzen zu gehen. „Man weiß hinterher eine eigene Toilette, eine eigene Dusche, ein eigenes Handtuch viel mehr zu schätzen“, schildert er und lacht. Was hat er aus dem Dschungelcamp noch mitgenommen? „Die Erkenntnis, Leute nicht zu verurteilen, die ich nur aus dem Fernsehen kenne.“

Wunsch: „Let’s Dance“-Teilnahme und Bohlen im Dschungel

Thomas Rupprath ist dem TV-Publikum inzwischen durch mehrere Shows bekannt: Bei „Big Bounce“ turnte der Ex-Schwimmweltmeister durch den Parcours. Zuletzt rollte er durch die RTL-zwei-Sendung „Skate Fever“. Weitere TV-Auftritte? Nicht ausgeschlossen. „Aber ich gebe mich nicht für alles her, denn nicht jede Show passt zu mir.“

Thomas Rupprath war Kandidat bei "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen". © Quelle: RTLZWEI

Eine Sendung, bei der er auf jeden Fall „Ja“ sagen würde, ist „Let’s Dance.“ „Das ist das Top-Format schlechthin. Aber die haben eine Liste an Stars, die da mitmachen wollen – das ist der Wahnsinn.“ Dabei hatte Rupprath schon fast den Fuß auf dem Tanzpaket: 2010 sei er zusammen mit Arthur Abraham im Gespräch für die Show gewesen, RTL habe sich aber für den Boxer entschieden. Immerhin: Kurz nach der Absage sei die Anfrage fürs Dschungelcamp gekommen.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ 2023 2023 wagen sich Sänger Lucas Cordalis, Model Tessa Bergmeier, Schauspieler Martin Semmelrogge, Reality-TV Luigi „Gigi“ Birofio, Schauspielerin Jana Pallaske, NDW-Star Markus Mörl, Influencerin Jolina Mennen, Radiomoderatorin Verena Kerth, Designerin Claudia Effenberg, Model Papis Loveday, Reality-TV-Star Cecilia Asoro und Reality-TV-Star Cosimo Citiolo ins Dschungelcamp. Sie alle wollen Nachfolger von Filip Pavlovic werden. Das Dschungelcamp 2023 startet am Freitag, 13. Januar, um 21.30 Uhr bei RTL – und läuft dann täglich live. Parallel zur TV-Ausstrahlung gibt es den Livestream auf RTL+. Alle Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ stehen im Anschluss online zum Streamen bereit.

Tipp für TV-Camper: vor Einzug zunehmen

Noch heute habe er unregelmäßig Kontakt zu seinen Ex-Mitcampern Jay Kahn und Indira Weiß. Mit dem damaligen Dschungelkönig Peer Kusmagk habe er letztens auf Mallorca zu Abend gegessen, so Rupprath. Von den Stars der aktuellen Staffel kenne er nur Verena Kerth persönlich. „Wir waren mal in einer Agentur.“ Schaltet er trotzdem ein? „Um die Uhrzeit geh ich meist schon ins Bett“, verrät er und lacht.

Diese Promis zeihen ins Dschungelcamp: Oben v.l.: Jolina Mennen, Cosimo Citiolo, Tessa Bergmeier, Jana URKRAFT Pallaske, Papis Loveday und Verena Kerth Unten v.l.: Lucas Cordalis, Markus Mörl, Cecilia Asoro, Claudia Effenberg, Martin Semmelrogge und Gigi Birofio. © Quelle: RTL+

Für ein Ex-Promi-Paar würde Thomas Rupprath seine Schlafenszeit verschieben. „Wenn Verena Pooth und Dieter Bohlen in einer Staffel mitmachen würden – das wär megainteressant. Aber ich glaube, so viel Geld kann denen niemand bieten.“ Sein Tipp an alle aktuellen Dschungelcamper: „Vorher zwei, drei Kilo Reserve anessen. Die nimmt man ratzfatz wieder ab. Wer wie ein Asket da reingeht, wird es schwer haben.“