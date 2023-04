﻿Nach DSDS-Finale: Sieger Sem Eisinger kommt nach Rostock – Wo Fans ihn treffen können

Sem Eisinger hat DSDS 2023 gewonnen. Nach dem Finale der RTL-Castingshow kommt der „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner an die Ostsee. Und auch den Poptitan und Ex-„Modern Talking“-Sänger zieht es nach Ende der 20. Staffel und dem Zoff mit Katja Krasavice ans Meer. Bohlen gibt ein Konzert in der Stadthalle, Sem dagegen soll in einer Shopping Mall singen.

Rostock. Deutschland hat einen neuen Superstar: Sem Eisinger hat die 20. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewonnen.

Sem Eisinger hatte im Finale am Samstag (15. April) mit den anderen Finalisten Kiyan Yousefbeik, Lorent Berisha und Monika Gajek vor den Juroren vor Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen und einem Millionenpublikum performt. Demnächst wird Sem Eisinger live in Rostock singen – in einem Einkaufszentrum.

Auftritt in der Shopping Mall

Sem wird am 6. Mai im Warnow Park in Lütten Klein auftreten, kündigt Centermanger Frank Middendorf an. Er hat den DSDS-Sieger gebucht, bevor er überhaupt wissen konnte, dass dieser den Titel holt. Über seine Kontakte zu Veranstaltern habe er den Promi-Besuch lange vor dem Castingshow-Finale arrangiert. Bedenkenlos. „Ich hab’ die Finalisten im Fernsehen gesehen, sie können alle super singen.“

Doch nur einer wird in der Shopping Mall auftreten: Sem Eisinger soll gegen 12 Uhr auf die Bühne kommen, die dann im Erdgeschoss des Zentrums steht. „Er wird bestimmt eins, zwei Lieder singen, danach könne Fans Autogramme bekommen“, sagt Frank Middendorf.

Dieter Bohlen gibt Konzert

Nicht nur der DSDS-Sieger, auch Chef-Juror und Poptitan Dieter Bohlen ist am 6. Mai in Rostock. Der Ex-„Modern Talking“- Sänger tritt ab 19 Uhr in der Stadthalle auf.