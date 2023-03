﻿Duc Ta Minh aus Rostock: Als Kind hat er die Ausschreitungen in Lichtenhagen erlebt

Internationale Wochen gegen Rassismus

Die Internationalen Wochen gegen Rassismus (IWgR) ist eine weltweite Kampagne, die darauf abzielt, Bewusstsein für die Bedeutung von Vielfalt und Gleichheit zu schaffen und Rassismus zu bekämpfen. Für die Landesintegrationsbeauftragte Jana Michael ist Alltagsrassismus in Deutschland und auch in Mecklenburg-Vorpommern nach wie vor ein Problem: „Umso wichtiger ist es, nicht zu schweigen, sondern für das Thema zu sensibilisieren und deutlich zu machen: Wir stellen uns gegen Diskriminierung, Hass und Hetze“, so Michael im Rahmen der IWgR. Unter dem diesjährigen Motto „Misch dich ein!“ finden im Aktionszeitraum bis zum 2. April eine Vielzahl von Veranstaltungen in Rostock statt. Bis zum 26. April, Berufliche Schule Technik in Rostock: Der von rechter Gewalt betroffene Autor Nils Oskamp berichtet in seiner Ausstellung „Drei Sterne“ über seine Erlebnisse. 20. März bis 2. Mai, Abendgymnasium Rostock: Die Ausstellung „Shurooq – Sonnenaufgang: Meine Reise in den Frieden“ zeigt Fotografien von Eiman Khwiled aus Latakia in Syrien. 31. März von 16 bis 18 Uhr, Ökohaus e.V. Rostock: Empowerment-Workshop für Eltern nichtweißer Kinder zum Thema: „Wie funktioniert Kita/Schule/Hort? Wie kann ich mich einbringen? Was sind meine Rechte?“