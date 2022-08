Rostock. Es ist das Derby der Zweiten Fußball-Bundesliga, für viele Fans ein echtes „Hassduell“: Sonntag kommt der FC St. Pauli nach Rostock zum Spiel beim FC Hansa im Ostseestadion. Nicht nur rund um die Arena, sondern in der ganzen Stadt wird das Auswirkungen haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer mit welchen Einschränkungen rechnen muss und wann: Wir haben die wichtigsten Infos für Anwohner, Fans und Gäste zusammengefasst.

Zusätzliche Bahn zwischen Rostock und Boizenburg

Der größte Teil der Fans von außerhalb wird mit der Bahn anreisen. Kurzfristig sei es der Deutschen Bahn doch gelungen, einen weiteren Zug einzusetzen – und zwar auf der Strecke zwischen Boizenburg und Rostock. Um 8.16 Uhr startet dieser Sonderzug für Hansa-Fans und alle anderen Fahrgäste in Boizenburg. Der reguläre Zug aus Hamburg fährt eine halbe Stunde später und soll vornehmlich für St. Pauli-Fans reserviert sein. Er wird zwischen Schwerin und Rostock auch nicht halten. Nach dem Spiel wird es ebenfalls einen weiteren Zug für Hansa-Fans geben (Abfahrt Rostock Hauptbahnhof: 17:39 Uhr).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon ab dem Morgen dürfte am Rostocker Bahnhof mit dem Eintreffen der ersten Fans beider Lager zu rechnen sein. Schon ab 9 Uhr werden die Parkplätze am Albrecht-Kossel-Platz (Südseite Hauptbahnhof) gesperrt. Für die Sicherheit sorgen Beamte der Bundespolizei: „Wir werden den ganzen Spieltag über durch eine große Anzahl an zusätzlich eingesetzten Polizeibeamten die Sicherheit aller Bahnreisenden gewährleisten“, so Ralf Scheiner, Leiter der Bundespolizeiinspektion Rostock. Auch aus dem Schweriner Innenministerium heißt es, dass die Züge von und nach Rostock am Sonnabend besonders voll sein dürften.

Die Stimmung vor dem Zweitliga-Spiel zwischen dem FC Hansa Rostock und St. Pauli gilt im Vorfeld als „angespannt“. © Quelle: Lutz Bongarts

Spiel gegen St. Pauli: Was erwartet Anwohner des Ostseestadions?

Wer in der Nähe des Ostseestadions wohnt, sollte sich möglichst schon am Sonnabend einen anderen Parkplatz suchen: „Bereits 9 Uhr werden die Schillingallee vom Dürerplatz bis zum Platz der Jugend sowie die Ernst-Heydemann-Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt“, so Rostocks Stadtsprecher Ulrich Kunze. „Auch das Parken ist in diesem Bereich ab 9 Uhr verboten.“ Auch für die Rembrandt- und der Eichendorffstraße (in Richtung Ernst-Heydemann-Straße) gilt zwischen 9 und 19 Uhr: „Durchfahrt verboten“. Lediglich Notfälle, die zur Notaufnahme der Uni-Klinik wollen, dürfen durch.

Zweieinhalb Stunden später – ab 11.30 Uhr – wird auch die Zufahrt zum Bereich zwischen Groß Schwaßer Weg, Kopernikusstraße und Trotzenburger Weg gesperrt. Ausnahmen gibt es nur für Anwohner, so Kunze.

Hansa-Spiel am Sonntag: Womit müssen Autofahrer rechnen?

Aufgrund der zahlreichen Sperrungen rät das Rathaus, den gesamten Bereich Reutershagen/Hansaviertel weiträumig zu umfahren. Doch auch an anderen Stellen könnte es eng werden: Die Hansa-Fanszene plant zum Beispiel ab 11 Uhr einen Fanmarsch zum Stadion. Los geht es am Matrosendenkmal am Stadthafen. Für Autofahrer heißt das: Zwischen dem Kabutzenhof, dem Werftdreieck und dem Holbeinplatz drohen bis kurz vor Anpfiff Behinderungen. Auch im Bereich des Südrings kann es zu kurzfristigen Sperrungen kommen – rund um die Anreise der Paulianer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Acht Busse werden die Pauli-Fans vom Bahnhof in den Gästeblock bringen – eskortiert von der Polizei (Archivbild). © Quelle: Ove Arscholl

Auch St. Pauli-Fans rufen zum Fanmarsch in Rostock auf

Auch die Pauli-Fanszene hat zu einem Fanmarsch aufgerufen. Alle Fans aus Hamburg sollen in Weiß gekleidet daran teilnehmen. Start soll ebenfalls um 11 Uhr am Hauptbahnhof sein. Doch Rostocks Polizeichef Achim Segebarth hat bereits angekündigt, dass er diesen Marsch nicht zulassen wird. Stattdessen fordert die Polizei alle Pauli-Fans – ganz gleich, ob sie mit der Bahn, mit Bussen oder mit dem eigenen Auto anreisen – auf, sich auf der Südseite des Hauptbahnhofs zu sammeln.

Von dort aus sollen die Gästefans mit Shuttle-Bussen zum Stadion gebracht werden. Insgesamt acht Busse hat der FC Hansa Rostock gekauft. Nachdem es in der Vergangenheit Kritik an der zum Teil schleppenden An- und Abreise der Gästefans mit den Bussen gegeben hatte, haben die Verantwortlichen nachgebessert. „Am Bahnhof stehen für Gäste, die mit dem Auto nach Rostock reisen, gesicherte Parkplätze in ausreichender Anzahl zur Verfügung. Eine gesonderte Parkmöglichkeit für Gästefans im direkten Stadionumfeld ist nicht vorhanden“, so Polizeisprecherin Dörte Lembke. Pauli-Fans werden aufgefordert, weder in den Shuttle-Bussen noch in den Zügen Glasflaschen mit sich zu führen.

Polizei rechnet mit gewaltbereiten Fans

Zahlen, wie viele Beamte am Sonntag im Einsatz sein werden, nennen vorab weder die Rostocker Polizei noch die Bundespolizei. „Wir wissen aus Erfahrung, dass auf beiden Seiten gewaltbereite Anhänger nur darauf warten, sich mit gegnerischen Fans auseinanderzusetzen, auch körperlich. Es ist unser großes Interesse, ihr Aufeinandertreffen auch vor und nach dem Spiel zu verhindern“, so Innenminister Christian Pegel (SPD). „Bei den gewaltbereiten Fans, für die wir diese Sondereinsätze fahren müssen, handelt sich um eine winzige Minderheit in der großen Menge friedlicher Sportbegeisterter. Diese kleine Minderheit ist leider dafür verantwortlich, dass ein fairer Sport riesigen Aufwand verursacht und in Verruf gerät.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei der letzten Begegnung beider Vereine in Rostock kam es zum Einsatz von Wasserwerfern, Böller und Pyrotechnik wurden gezündet. Damals waren fast 1500 Beamte im Einsatz. Nach OZ-Informationen wird sich die Bundespolizei auch Bahnhöfen entlang der Anreise-Route postieren – um ein Aufeinandertreffen auch außerhalb Rostocks zu verhindern.