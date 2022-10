﻿Wie Street Points Rostock Kinder durch die ganze Stadt bewegen soll

Nachdem die digitale Schnitzeljagd „Street Points“ im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen erfolgreich beendet wurde, fordert der Ortsbeirat nun eine Ausweitung des Spiels auf die gesamte Stadt. Ziel sei es nicht nur, die Bewegung der Bürger zu steigern, sondern das Miteinander zu stärken. Kauft die Stadt die entsprechenden Materialien?

Rostock. Rostocks Ortsteile in einem Lauf-Spiel gegeneinander antreten lassen und damit den Zusammenhalt unter den Bürgern stärken? Wenn es nach dem Ortsbeirat Lichtenhagen geht, soll dies bald Realität werden. Auf der vergangenen Sitzung des Gremiums haben sich die Mitglieder einstimmig dafür ausgesprochen, das Projekt „Street Points“ auf das gesamte Stadtgebiet auszuweiten.

Zuvor hatte Lichtenhagens Quartiermanagerin Lisa Radl die digitale Schnitzeljagd in Kooperation mit dem Rostocker Elektronik- und Softwareentwickler Pironex in den Nordwesten der Hansestadt gebracht. Mehr als 250 Anwohner haben sich an dem Spiel beteiligt und somit gemeinsam eine Strecke von über 18 000 Kilometern zurückgelegt. "Damit haben sie es theoretisch bis nach Brasilien geschafft. Das ist eine tolle Leistung", betont Pironex-Mitarbeiterin Karolina Niendorf.