﻿Dummersdorfer Bürgermeister gibt nach mehr als 14 Jahren sein Amt ab: „Ich kann nur ganz oder gar nicht“

Überraschung vor Bürgermeisterwahl

Bürgermeister Axel Wiechmann (CDU) will nicht noch einmal für das Bürgermeisteramt in Dummerstorf kandidieren.

Er hat Amazon in die Gemeinde gelockt und auch Norma. Doch nun tritt Axel Wiechmann überraschend nach zwei Amtszeiten nicht mehr als Bürgermeister in Dummerstorf an. Wann die Neuwahl ist und wer seine Nachfolge antreten will.

