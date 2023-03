﻿Fertigteile, Pharma, Logistik: Diese Firmen wollen noch nach Dummerstorf

Norma und McDonald’s sind schon da, Amazon ist am Bauen. Doch dabei soll es nicht bleiben: Die Gemeinde Dummerstorf plant eines der größten Gewerbegebiete in MV – und kauft dafür der Landesregierung nun für sieben Millionen Euro Flächen ab. Pharmafirmen und auch Hausbauunternehmen sind schon interessiert.

Das neue Logistikzentrum von Amazon in Dummerstorf bei Rostock (Vordergrund) und das Zentrallager von Norma: Hier will Dummerstorf noch mehr Betriebe ansiedeln.

Dummerstorf. Die „kleine“ Gemeinde Dummerstorf kauft Land vom Land – und hat damit Großes vor: Am 22. März soll der Landtag „grünes Licht“ für einen der größten Grundstücksdeals Mecklenburg-Vorpommerns in den vergangenen Jahren geben. Für knapp sieben Millionen Euro will Dummerstorf der Regierung Ackerflächen so groß wie fast 100 Fußballfelder abkaufen.

Und läuft dann alles nach Plan, verkauft die Gemeinde diese Flächen schon in den nächsten Wochen und Monaten weiter – an große Logistiker, ein Pharmaunternehmen und auch ein Hersteller für Hausbaufertigteile. Dummerstorf will nämlich eines der größten Gewerbegebiete in MV schaffen. Und die Interessenten stehen offenbar Schlange.

Amazon und Norma sind schon in Dummerstorf

Seit gut zehn Jahren arbeitet die Gemeinde im Landkreis Rostock an ihrem Gewerbepark „Ostsee“ – direkt an der Autobahn 20 gelegen. Mehr als 2000 Menschen sollen hier in Zukunft arbeiten. Der Discounter Norma war die erste Ansiedlung, betreibt in Dummerstorf sein Zentrallager für den Nordosten. Direkt daneben baut der US-Riese Amazon sein neues Logistikzentrum für Norddeutschland und Skandinavien. Eine Tankstelle und McDonald’s haben sich auch schon niedergelassen. Allein in diesen vier Betrieben sollen künftig fast 1500 Menschen Arbeit und Einkommen finden.

„Und wir haben sogar noch viel mehr Anfragen von Investoren“, sagt Axel Wiechmann (CDU), der langjährige Bürgermeister in Dummerstorf. Namen nennt er nicht, aber selbst die Landesregierung schreibt in ihrer Verkaufsbegründung für den Landtag von bis zu 1000 weiteren Jobs, die in Dummerstorf entstehen sollen. Wiechmann bleibt vage: „Vor allem die Logistikbranche interessiert sich für diesen Standort, weil die Wege zu den Autobahnen A 20 und A 19, aber auch zum Seehafen in Rostock kurz sind.“ Produzierendes Gewerbe habe ebenfalls schon konkret bei Wiechmann angefragt.

Pharmakonzern hat Interesse an Dummerstorfer Standort

Zu den Interessenten gehöre nach Angaben des Bürgermeisters unter anderem ein Pharmakonzern. Die Medikamentenbranche will wieder verstärkt in Deutschland und der Europäischen Union produzieren. Unterbrochene Lieferketten im Zuge der Corona-Pandemie und auch des Ukrainekrieges hätten zu einem Umdenken geführt. Fiebersaft für Kinder ist beispielsweise bis heute knapp. „Diese Firmen suchen europaweit nach Standorten“, sagt Bürgermeister Wiechmann. MV bietet aber einen echten Standortvorteil: günstige, grüne Energie. Denn die Herstellung von Arzneien ist in der Regel äußerst energieintensiv.

Der Bürgermeister von Dummerstorf, Axel Wiechmann, arbeitet seit mehr als zehn Jahren an dem riesigen Gewerbegebiet. © Quelle: Martin Börner

Die größte Ansiedlung aber könnte ein Hersteller von Fertigteilen für den Hausbau sein, deutet Wiechmann an. „Die wollen bei uns gerne Module bauen“, so der Dummerstorfer Bürgermeister. „Und wir haben einige Firmen aus der Logistikerbranche an der Hand.“

Land verkauft eigentlich keine landeseigenen Flächen

Eigentlich hatte sich MV entschieden, landeseigene Flächen nicht zu privatisieren – und das auch im Koalitionsvertrag zwischen SPD und Linken festgeschrieben. Für Dummerstorf soll eine Ausnahme gemacht werden. Denn auch die Landesregierung schreibt, dass die Flächen stark nachgefragt seien.

Bürgermeister Wiechmann: „Wir brauchen die Flächen. Sonst geht es nicht weiter.“ Im Geschäft mit Ansiedlungen gehe es um Zeit: „Die entsprechenden Bebauungspläne kriegen wir in kürzester Zeit aufgelegt.“ Das Land dürfe selbst nicht an Firmen verkaufen. „Deswegen übernehmen wir das.“ Bisher werden die Flächen, die Dummerstorf kaufen will, von der Gut Dummerstorf GmbH genutzt, einem landeseigenen Landwirtschaftsbetrieb. Das Gut dient auch als Forschungsbetrieb für moderne Landwirtschaft.