Liveticker von der Wahl in Dummerstorf: Fünf Kandidaten wollen Bürgermeister werden

„Das ist Diskriminierung“

Wer mit dem Rollstuhl unterwegs ist und in den kommenden Monaten am Rostocker Hauptbahnhof ein- oder aussteigen möchte, muss sich auf Einschränkungen einstellen. Bis Dezember ist der Fahrstuhl an Gleis 8/9 außer Betrieb – was für reichlich Unmut sorgt.