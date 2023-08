Duo schwimmt in Graal-Müritz 300 Meter raus in die Ostsee und löst Rettungseinsatz aus

Die wichtigsten Baderegeln

Jedes Jahr ertrinken Badegäste in der Ostsee. Für sicheren Badespaß hat die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) diese Regeln aufgestellt. 1. Halten Sie sich von Booten, Buhnen, Brücken und Wasserpflanzen fern und springen Sie nicht in unbekannte und trübe Gewässer! 2. Nicht erhitzt ins Wasser springen! Kühlen Sie sich langsam ab! 3. Gehen Sie nicht mit vollem oder gänzlich leerem Magen, übermüdet oder bei Unwohlsein baden! 4. Verlassen Sie sofort das Wasser, wenn Sie zu frieren beginnen oder ein Gewitter aufzieht! 5. Gehen Sie nie unter Medikamenten- oder Alkoholeinfluss baden! 6. In der Ostsee können Unterströmungen (Ripströmung) entstehen, die Sie ins offene See hinausziehen. Wenn Sie in einen solchen Sog geraten, schwimmen Sie nicht gegen ihn an. Begeben Sie sich stattdessen in Rückenlage, lassen Sie sich raustreiben und schwimmen Sie dann parallel zu den Wellen aus dem Sog heraus. 7. Beachten Sie Warnhinweise, Verbote, Abgrenzungen und Bojen! 8. Schwimmen Sie lange Strecken niemals allein! 9. Tauchen Sie nicht bei beschädigtem Trommelfell oder Erkältung! 10. Überschätzen Sie nie Ihre Kraft und Ihr Können! 11. Rufen Sie im Notfall rechtzeitig um Hilfe!