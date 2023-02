Der ehemalige DDR-Staatsratsvorsitzender Egon Krenz hat in Barth aus seiner Autobiografie gelesen – und das obwohl er gern an der Friedensdemo in Berlin teilgenommen hätte. Der Krieg in der Ukraine war auch Thema des Abends. Krenz sieht die russische Angst vor Feinden an der Grenze als Ursache.