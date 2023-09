E-Roller-Fahrer wird bei Unfall in Rostock von Transporter erfasst: Autofahrer flüchtet

Rostock. Die Polizei in Rostock sucht nach einem Unfall am Donnerstagmorgen (7. September) nach dem Fahrer eines weißen Transporters. Wie es in einer Mitteilung vom Freitag heißt, touchierte der Fahrer gegen 7.40 Uhr mit seinem Auto einen E-Roller-Fahrer bei einem Überholversuch auf der Talliner Straße im Stadtteil Lütten Klein.

Der 46 Jahre alte Roller-Fahrer stürzte und verletzte sich am Oberkörper. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Transporters entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Mann zu kümmern.

Jetzt bittet die Polizei um Hilfe aus der Bevölkerung: Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zum Unfallverursacher beziehungsweise zum Unfallfahrzeug machen? Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de/onlinewache entgegen.

