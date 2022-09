Der gerade mal 19 Jahre alte Paul Ebel hat sich mit seinem Start-up unter der Marke „Bird“ aus Rostock zurückgezogen. Der Markt ist umkämpfter denn je, bei den gestiegenen Kosten sei der Druck zu hoch geworden. Der Branche bleibt der Jung-Unternehmer dennoch treu.

Rostock. Sie heißen Moin, Voi, Lime und Tier und sind an vielen Ecken in Rostock zu finden. Die einen hassen sie, die anderen lieben sie. Was die Gemüter da so bewegt? E- Roller, die es seit rund drei Jahren auch in der Hansestadt Rostock zu leihen gibt. Nachdem es im vergangenen Jahr eine Vielzahl an Beschwerden gab und weitere Anbieter auf den Markt drängten, begrenzte die Stadtverwaltung die Anzahl der Geräte zum Jahresbeginn. Mit Erfolg.

„Die Begrenzung auf 500 Roller pro Anbieter hat sich bewährt“, zieht Steffen Nozon vom Amt für Mobilität in Rostock auf Anfrage Bilanz. Zusätzlich gelten jetzt Maximalzahlen für den Bereich der Innenstadt (125 Roller je Anbieter) und Warnemünde (30 Roller je Anbieter). Ein Drittel der Flotte muss außerhalb der Innenstadt aufgestellt werden. „Konkrete Beschwerden gehen relativ wenig ein“, sagt Nozon zur derzeitigen Situation. Man nehme zwar eine gewisse Unzufriedenheit mit den Rollern in der Bevölkerung wahr. Allerdings spiegle sich dies nicht in den Zahlen beziehungsweise gemeldeten Vorfällen wider. Möglicherweise erscheine der Aufwand einer schriftlichen Beschwerde im Einzelfall nicht lohnenswert, kann Nozon nur zu den Gründen vermuten.