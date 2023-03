﻿Kulinarische Rostock-Tour: Was Feinschmecker bei „Eat the World“ erwartet

Bei „Eat the World“ können sowohl Einheimische als auch Urlauber Rostock von einer ganz neuen Seite kennenlernen. Die OSTSEE-ZEITUNG hat eine der kulinarischen Stadtführungen begleitet und verrät, was es unter anderem zu essen gibt.

Rostock. Ungemütlich war es am Wochenende in Rostock. Der Wind pustete, Regen und Schnee wechselten sich ab. Acht motivierte Kulinarik-Interessierte haben sich davon aber nicht abhalten lassen, Rostocks Altstadt auf besondere Weise zu erkunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Regenjacke zugezogen, Kapuze über den Kopf und los ging es mit Stadtführerin Jenny Zimmermann an der Ufer-Skulptur an der langen Straße. „Eat the World“ heißt die Stadttour, auf die sich hier alle freuen.

Familie Thiede probiert die Suppe im „Ritter Runkel“: Angelika (v. l.), Kenneth, Tanya und Thomas Thiede. © Quelle: Ove Arscholl

„Wir waren schon von der Tour in der KTV begeistert“, erzählen Claudia Leschke und Franka Buchien. Diesmal haben sie ihre Partner mitgenommen. Auch Tanya Thiede hat die Tour in Hamburg schon einmal gemacht. Zusammen mit ihrem Bruder Kenneth haben sie die Altstadttour ihren Eltern aus Ribnitz-Damgarten zum Geburtstag geschenkt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Spannende Geschichten über Rostock gehören dazu

Stadtführerin Jenny Zimmermann verspricht, die Zeit draußen so kurz wie möglich zu halten. Ganz geht das nicht, denn an vielen Stationen rund um die Lange Straße hat sie spannende Geschichten zu erzählen. Wie die über Friedrich Bombowksi und seine Tochter Ursula, denen es zu verdanken ist, dass die Marienkirche heute noch erhalten ist. Der Turmdiener wollte seine Kirche nach dem dreitägigen Bombardement im April 1942 auf das Schlimmste vorbereiten und trug Sandsäcke und Wassereimer in den Glockenschacht. Als die Kirche Feuer fing, rekrutierte Tochter Ursula umstehende Leute, Wassereimer neu zu befüllen und das Feuer in Schach zu halten, bis die Feuerwehr eintraf. Sie starb danach an einer Rauchvergiftung.

Bei der „Eat the World“-Tour durch die Rostocker Altstadt erzählt Stadtführerin Jenny Zimmermann (r.) auch Details und Anekdoten zur Stadtgeschichte, wie hier vor der Marienkirche. © Quelle: Ove Arscholl

„Es ist wichtig, auch solche traurigen Geschichten mit einzubauen. Das gehört zur Geschichte Rostocks dazu“, erklärt Jenny Zimmermann. Dann geht es aber rein. Zum „Ritter Runkel“. An circa sechs Stationen – das könne je nach Route variieren – kehrt die Gruppe ein, um einen kulinarischen Happen zu verköstigen. „Eat the World“ kann wörtlich genommen werden. Neben „Ritter Runkel“, wo es traditionelle, regionale Küche gibt, kehrt die Truppe in Läden aus aller Welt ein.

Neue Läden in der Langen Straße entdeckt

„Hier bin ich sonst immer vorbeigelaufen“, bemerkt Thomas Thiede. Die syrischen Spezialitäten und Lebensmittel, die Mohammad Abi Aldewich im „Wattan“ samstags seinen Kunden verkauft, kannten viele der Gruppe bisher nicht. „Das ist Schawarma, eine Teigrolle gefüllt mit Pommes, Gurken und Hähnchenfleisch“, erklärt der Inhaber.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mohammad Abi Aldewich bereitet in seinem Geschäft „Wattan“ gerade Scharwama für seine Gästen vor. © Quelle: Ove Arscholl

„Es ist unser Ziel, kleinere Läden mit qualitativen Produkten bekannter zu machen. Ich bekomme oft mit, dass Teilnehmer zum ersten Mal in dem Laden stehen und sich freuen, Neues kennenzulernen“, erzählt die Stadtführerin, die seit einem Jahr nebenbei für „Eat the World“ arbeitet. Außerdem würden viele von sich aus nichts Unbekanntes bestellen. Eine kleine Probierportion sei da praktischer.

Michael Stiewe (l.) und Maik Petritzki stoßen im „Ritter Runkel“ mit Bier an. © Quelle: Ove Arscholl

Etwa drei Kilometer legt die Gruppe zu Fuß zurück. Je nach Größe des Ladens können alle zeitgleich reingehen, an größeren Stationen dürfen sich die Teilnehmenden setzen und etwas zu trinken bestellen. Natürlich hänge die Stimmung auch mit der Gruppe zusammen, berichtet Jenny Zimmermann. Die Konstellation aus Freundesgruppe und Familie passt an dem Tag wunderbar zusammen. Viele sind erstaunt, als sie nach drei Stunden am Ende der Tour in der Östlichen Altstadt ankommen. Sogar das eisige Wetter war dank interessierter Fragen gar nicht so schlimm.

„Eat the World“ in Rostock Seit 2017 gibt es die Stadtführung „Eat the World“, die in 55 Städten Deutschlands vertreten ist, in Rostock. Das Konzept haben zwei Berlinerinnen aus New York mit nach Deutschland gebracht. In der Hansestadt sind 12 aktive Guides für die Touren zuständig. Neben der KTV-Tour und der Altstadt-Tour ist in diesem Jahr die Tour durch Warnemünde neu dazugekommen. Laut Citymanagerin Martina Wegener sei eine zweite Tour durch die Altstadt künftig in Planung. Termine finden rund ums Wochenende statt. Ticketpreise liegen bei 44 Euro für Erwachsene und 22 Euro für Kinder. Die Touren finden bei jedem Wetter statt, sofern sich genügend Teilnehmer anmelden. Mehr Infos und Tickets gibt es unter www.eat-the-world.com/stadtfuehrung/rostock/

Viele Teilnehmer wohnen in oder um Rostock

Dass die meisten der Gruppe Wurzeln in Rostock oder Umgebung haben, sei entgegen der Erwartungen normal, so Stadtführerin Jenny Zimmermann. „Wir finden es spannend, die Stadt, in der wir uns oft aufhalten, auf andere Weise kennenzulernen. Sonst geht man hier nur einkaufen und läuft an Ecken wie dem Heiligengeisthof vorbei“, findet das Ehepaar Thiede aus Ribnitz-Damgarten. Die Touren im Sommer seien aber grundsätzlich eher ausgebucht als im Winter, weil dann auch Touristen mit dabei sind, so die Stadtführerin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Obwohl Michael Stiewe und Maik Petritzki in Rostock aufgewachsen sind, heißt es häufig aus dem Freundeskreis: „Hier könnte man auch mal essen gehen.“ Zum Schluss sind sich die meisten einig: „Das Schawarma war am besten.“ Auch deshalb, weil es etwas Neues war. Das Konzept aus Stadtführung und Essen hat allen gefallen. „Sonst ist man erschlagen von Fakten, hier gibt es alles häppchenweise – im wahrsten Sinne“, resümiert Kenneth Thiede.