﻿Edeka-Chef klagt über mehr Ladendiebe in MV: „Die klauen Fleisch und draußen steht das 50.000-Euro-Auto“

Durch die gestiegenen Preise sind Fleisch, Butter und Obst für viele Menschen in MV zum Luxus geworden. Die Zahl der Diebstähle in Supermärkten ist enorm gestiegen. Doch nicht alle klauen aus der Not heraus, berichtet Tobias Bensch, Edeka-Chef in Kühlungsborn.

Rostock. Ladendiebe auf dem Vormarsch: In MV ist 2022 die Zahl der Diebstähle in Geschäften deutlich angestiegen. Das geht aus aktuellen Zahlen der Polizei hervor. „Insgesamt haben wir rund 7300 Anzeigen wegen Ladendiebstählen registriert“, sagt Polizeisprecherin Claudia Tupeit. Das sind fast 2000 mehr als noch im Vorjahr. Und auch deutlich mehr als 2018 und 2019, als es keine Corona-Lockdowns gab. Hinzu kommt eine hohe Dunkelziffer, da nicht alle Diebe erwischt werden.

2022 war das Jahr der hohen Preise – es gibt fast nichts, das nicht teurer geworden ist. Das hat offenbar auch noch mehr Menschen motiviert, Dinge zu stehlen. Von Kosmetik über Technik bis hin zu Lebensmitteln ist fast alles dabei. Für den durch Corona und die Onlinebranche geplagten Einzelhandel bedeutet das weitere, starke Umsatzeinbußen. Kay-Uwe Teetz, Geschäftsführer des Handelsverbands Nord, bestätigt: „Wir haben die Zunahme querbeet durch alle Bereiche festgestellt.“ Betroffen sind Modeläden, Drogerien, Supermärkte und Elektrogeschäfte.

Für die Händler seien Diebstähle besonders ärgerlich, da sie die Schäden in der Regel nicht ersetzt bekommen. Damit seien die Langfinger auch für die ehrlichen Kunden schlecht, denn Einbußen wirkten sich auf die Preise aus, die angehoben werden müssten. Viele Läden ab mittlerer Geschäftsgröße von rund 150 Quadratmetern setzten deshalb auf Videokameras, Sicherheitstechnik und Ladendetektive.

Auch Tobias Bensch, Inhaber von Edeka Bensch in Kühlungsborn, setzt auf Kameras, um vorzubeugen und abzuschrecken. 90 Prozent der Diebe erwische er so und könne sie durch das Autokennzeichen auf dem Parkplatz, der auch überwacht ist, überführen. Es werde inzwischen mehr Fleisch, Käse und Wurst gestohlen. „Und längst nicht nur aus Not und Armut. Es kommt öfter vor, dass Menschen ein 2,50-Euro-Paket vom Fleischtresen klauen und draußen auf dem Parkplatz steht ihr 50 000-Euro-Auto“, erzählt er.

Tobias Bensch ist Inhaber des Edeka-Marktes Bensch in Kühlungsborn/West und berichtet über den zunehmenden Ladendiebstahl bei Lebensmitteln. © Quelle: Frank Söllner

Andere Supermarktbetreiber berichten, dass zudem Kaffee, Schokolade und Obst bei Dieben gefragt seien. Konzerne wie Edeka und Lidl haben 2022 begonnen, Lebensmittel wie Fleisch, Käse und Fisch mit einer Diebstahlsicherung zu versehen. Auch in MV findet man diese Etiketten nun häufiger.

Immer mehr Supermärkte – wie hier einer in Rostock – setzen auf Diebstahlsicherung auch an Lebensmitteln wie Fleisch und Butter. © Quelle: Frank Söllner

Auffällig: Es werden immer mehr junge Täter. „Bei den Jugendlichen zwischen 14 und 18 haben wir den größten Anstieg“, sagt Polizeisprecherin Tupeit. Dort hat sich die Zahl der erwischten Täter binnen eines Jahres auf fast 1000 verdoppelt. Generell werde jedoch über alle gesellschaftlichen Schichten hinweg geklaut, stellt Kay-Uwe Teetz fest. Auch Senioren seien dabei.

Besonders hohen Schaden richten osteuropäischen Banden an. Ein Fall, der im Januar 2022 für Aufsehen sorgte: Ein Moldauer versuchte laut Polizei in einem Supermarkt in Neustrelitz 70 Packungen hochwertige Schokolade zu entwenden. Der Ladendetektiv konnte den Täter aufhalten. In seinem Auto fanden die Beamten mehrere Hundert Schokoladen im Gesamtwert von 1150 Euro.