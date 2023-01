﻿Edeka im Warnow Park Rostock: Kunden verzichten auf viel Geld – aus gutem Grund

Rostock. Ob werktags oder am Wochenende: Im Warnow Park in Rostock-Lütten Klein ist immer jede Menge los. Vor allem im größten Geschäft des Einkaufzentrums, im E-Center. Tausende Menschen kaufen im größten Edeka Norddeutschlands tagtäglich Lebensmittel und Non-Food-Artikel ein. Viele achten dabei aufs Geld und wollen angesichts aktueller Preise sparen. Nicht so in den vergangenen Wochen.

Viele E-Center-Kunden haben freiwillig auf ihnen zustehendes Geld verzichtet – aus gutem Grund: um andere zu unterstützen. Hintergrund ist die Pfand-Bon-Aktion, die im Getränkemarkt des E-Centers Geld für die Ehrenamtler sammelte. Und viele Kunden geben gern: insgesamt 1530,11 Euro sind bis dato zusammengekommen. Ein Teil der Summe stammt von einem Event Ende vergangenen Jahres.

Das Geld ist für die Freiwillige Feuerwehr Groß Klein bestimmt. Ein Dankeschön für viele Kooperationen. Denn: Feuerwehr und E-Center machen oft gemeinsame Sache. Zuletzt halfen die Groß Kleiner Brandschützer bei der Inventur im Supermarkt. Während des Showfeuerwerks, das kurz vor Silvester 2022 auf dem Dach des Warnow Parks stattfand, grillten die Feuerwehrleute für die Besucher. Die Hälfte der damaligen Einnahmen ging an die Rostocker Tiertafel, der Rest kommt zusammen mit den bisherigen Pfand-Bon-Spenden der Feuerwehr zugute.