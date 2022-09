﻿Ehre für Warnemündes Lotsenkommandeur: Das erwartet Besucher der Stephan-Jantzen-Tage

Der Warnemünder Musiker Ola van Sander wird auch in diesem Jahr mit Kollegen zu den Stephan-Jantzen-Tagen spielen.

Warnemünde. In Warnemünde wird er verehrt wie ein Held – und wahre Heldentaten dürfte Lotsenkommandeur Stephan Jantzen (1827-1913) zu seinen Lebzeiten auch vollbracht haben. Deshalb wurden nicht nur Straßen in Rostock nach ihm benannt, die Bewohner seines Heimatorts widmeten ihm gleich ein ganzes Festwochenende. Bereits zum zehnten Mal werden ab Freitag die Stephan-Jantzen-Tage im Ostseebad gefeiert.

Führung, Film und Konzert zum Auftakt am Freitag

Zum Auftakt können Besucher am Freitag, 30. September, um 11 Uhr eine Führung zum "Leben und Wirken des Stephan Jantzen" im Warnemünder Heimatmuseum in der Alexandrinenstraße mitmachen. Um 13 Uhr wird der Rock-Film "Rauch auf dem Wasser" gezeigt. Aufgrund der Platzkapazitäten sollten Interessierte sich anmelden unter Telefon: 0381/526 67.

Weitere Geschichten über den Lotsenkommandeur und Vormann Stephan Jantzen wird Jörg Westphal, Leiter des Informationszentrums der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), am Freitag um 15 Uhr am Warnemünder Leuchtturm erzählen. Den Abschluss des ersten Festtages bildet ein Konzert von Anna Wöhrlin und Johannes Pistor um 19.30 Uhr im Café Ringelnatz. Karten dafür gibt es im Coaast Schallplattencafé am Leuchtturm 4 oder unter Telefon: 0381/519 11 00.

Livemusik am Leuchtturm am Sonnabend, Premiere am Sonntag

Am Sonnabend, 1. Oktober, wird um 13 Uhr im Heimatmuseum der Warnemünde-Musikfilm "Hanse Sail Rock" gezeigt und um 15 Uhr startet unter dem Leuchtturm ein Live-Programm mit Knut Linke und Klaus Lass. Dort wird der Rostocker Musiker Lass um 16.30 Uhr auch ein Konzert mit seinen größten Warnemünde-Hits spielen.

Auch am Sonntag, 2. Oktober, startet das Festprogramm mit einer Filmvorführung. Um 13 Uhr wird im Heimatmuseum die Dokumentation "Musik, Kunst & Mee(h)r" gezeigt. Auch dafür sollten Besucher Karten reservieren unter Telefon: 0381/526 67.

Am Abend folgt dann eine echte Premiere: Die Möwen-Suite „Makanus Reise“ wird im Café Ringelnatz erstmals unplugged aufgeführt. An dem Musical-Event Ola van Sander, Steffen Wroost, Monika Boysen, Georg Haufler, Luise Krämer und andere zahlreiche Musiker aus der Region beteiligt. Karten gibt es unter Telefon: 0381/519 11 00.

Abschluss am Montag mit Stücken aus Stephan-Jantzen-Suite

Ihren Abschluss werden die Stephan-Jantzen-Tage am Montag, 3. Oktober, finden. Um 11 Uhr gibt Carl Z. ein Konzert mit maritimen Hits unterm Leuchtturm, um 15.30 Uhr schließen sich Ola van Sander und die Easterlings mit Auszügen aus der Stephan-Jantzen-Suite "Makanus Reise" und ihrem Rockrepertoire an.

Die Stephan-Jantzen-Tage werden von der Agentur Kulturmeer in Kooperation mit der Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde veranstaltet. Sie fanden erstmals 2013 anlässlich des 100. Todestages der Warnemünder Lotsenkommandeurs statt.