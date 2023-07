﻿Mecklenburger eröffnen Online-Shop mit Bio-Eier-Abo

Finkenthal. Bequemer gehts kaum: Wer immer frische Bio-Eier zu Hause haben möchte, kann sie jetzt abonnieren. Der Erzeugerzusammenschluss Fürstenhof in Mecklenburg-Vorpommern beliefert unter dem Logo Haehnlein nicht mehr nur Geschäfte, sondern auch Kunden mit Eiern und bringt sie ihnen ab sofort nach Hause.

„Zehn, zwölf oder 40 Eier kommen auf Kommando individuell nach Hause, jede Woche, alle 14 Tage, monatlich – wie die Kunden es wollen“, erklärt Leonie Behrens, Mitglied der Geschäftsleitung am Erzeugerzusammenschluss. „Wir haben realisiert, dass für viele Kunden der nächste Laden noch zu weit entfernt ist. Sie können ab sofort alternativ direkt bei uns bestellen.“

So funktionierts: Auf shop.bio-haehnlein.de können Käufer die Bio-Eier mit wenigen Klicks bestellen. Wer ein Dutzend Eier ordert, zahlt dafür 8,99 Euro pro Monat. Für 40 Eier sind 17,49 Euro fällig – macht 44 Cent pro Ei. Es fallen keine extra Lieferkosten an und der Anbieter garantiert eine Mindesthaltbarkeit von drei Wochen. Das Abo läuft zunächst drei Monate und ist dann monatlich kündbar. Geliefert wird donnerstags mit dem CO2-neutral liefernden Dienstleister DPD Food, sicher verpackt in Pappkarton und Holzwolle.

Finkenthaler Unternehmen plant Eier-Kompetenz-Shop

Haehnlein habe mit Lebensmittel-Lieferdiensten und Radkurieren sehr positive Erfahrungen gemacht. „Die große Nachfrage hat uns inspiriert. Wir trauen uns den Schritt in die Direktvermarktung, das ist für uns als großer Produzent Neuland. Für mich bildet das Abo erst den Anfang: Wir wollen einen richtigen Eier-Kompetenz-Shop entwickeln“, so Leonie Behrens. Neben Eiern gebe es dort auch Infos, Tipps, nützliche Dinge rund ums Ei und weitere Haehnlein-Produkte, wie Bolognese-Soße oder den hofeigenen Kikari-Eierlikör.

Gemüse, Käse, Fisch und Fleisch im Abo

Auch andere Unternehmer bringen Kunden regionale Produkte nach Hause: Erzeuger wie die Biogärtnerei Queerbeet in Süderholz etwa bieten Gemüse-Kisten im Abo an. Solidarische Landwirtschaften wie die Solawi Rostock oder der Walderlebnisgarten Rostock versorgen Ernteteiler regelmäßig mit Feldfrüchten, Fleisch und Wurst. Getreide in unterschiedlichsten Sorten vertreibt die Genusslandschaft Rügen im Abo.

Die Meck-Schweizer GmbH bietet das „Fredbüdel“-Abo an, bei dem eine Regionaltüte je nach Wunsch mit Käse, Honig, Pesto, Brot und weiteren saisonalen Leckereien gefüllt wird. Heilbutt-Filet, Kaviar, Räucheraal und weitere Fischspezialitäten können Feinschmecker auf Fischkaufhaus.de, dem Online-Shop der Müritzfischer, ordern und sich per 24-Stunden-Express nach Hause liefern lassen.

