Kult-Rocker

Besucher beim Pre-Opening der Udo Lindenberg-Schau in der Rostocker Kunsthalle: Am 30. Juni ist Panik-Nacht mit buntem Programm

Die Udo-Lindenberg-Schau in der Kunsthalle Rostock ist ein Publikumsmagnet. Und auch das Rahmenprogramm kommt super an. Die Panik-Nacht am 30. Juni mit Eierlikör und kostenlosem Eintritt im Udo Lindenberg-Kostüm ist schon ausverkauft.

