Unbekannte Täter sind in eine Rostocker Baufirma eingebrochen und haben Werkzeuge entwendet. Die genaue Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Rostocker Polizei ermittelt nach einem Einbruch in eine Baufirma. (Symbolfoto)

Einbruch in Rostocker Baufirma: Werkzeuge gestohlen

Rostock. Bei einem Einbruch in eine Baufirma am vergangenen Wochenende im Rostocker Stadtteil Reutershagen sind mehrere Werkzeuge entwendet worden. Wie die Polizeiinspektion Rostock am Dienstag mitteilte, hatten sich die bislang unbekannten Täter  gewaltsam Zutritt zum Gelände verschafft und Schränke und Behältnisse durchsucht. Eine genaue Schadenssumme liegt noch nicht vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Diebstahl war am Montagmorgen bemerkt und bei der Polizei angezeigt worden. Am Tatort wurden Spuren gesichert. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.

Von OZ