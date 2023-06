Einbruch in Rostocker Firma: Unbekannte machen sich mit Tresor aus dem Staub

Rostock. Einbrecher sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Rostocker Firma eingestiegen und haben den Tresor gestohlen. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen drangen die Täter in das Gebäude in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt ein, durchsuchten die Räume und machten sich mit dem Safe aus dem Staub. In diesem befand sich Geld.

Die Polizei sicherte Spuren. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.

OZ