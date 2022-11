Zwei Einbrüche ereigneten sich in der Nacht zum Dienstag in Rostock-Brinckmansdorf. (Symbolbild)

Blut in Bäckerei: Zwei Einbrüche in Rostock-Dierkow und Brinckmansdorf

Brinckmansdorf/Dierkow. Gleich zwei Einbrüche sind in der Nacht zum Dienstag von Unbekannten in Rostock-Brinckmansdorf verübt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brachen die Täter zunächst in einen Bäcker ein. Dabei wurde mindestens einer der Täter offenbar verletzt, da sich am Tatort mehrere Blutspuren fanden. Gestohlen wurde nichts – allerdings entstand ein Sachschaden von 150 Euro.

Schon bei der Anfahrt zur Bäckerei, entdeckten die Beamten einen betrunkenen 23-Jährigen, der eine Verletzung an der Hand hatte. Von ihm wurde im Laufe der Ermittlungen unter anderem eine DNA-Probe entnommen.

Zwar gehörte das Blut des Mannes nicht zu den Spuren in der Bäckerei. Dennoch ist der Mann den Angaben zufolge dringend tatverdächtig – wurde aber nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Zweiter Einbruch in eine Pizzeria in Rostock-Dierkow

Kurz danach kam es in einer Pizzeria in der Gutenbergstraße zu einem Einbruch. Die Vorgehensweise war dem Vorfall in der Bäckerei so ähnlich, dass die Polizei, auch wegen der Nähe der Tatorte zueinander, dieselben Täter vermutet. Die Diebe stahlen in der Pizzeria mehrere elektronische Geräte.

Sollten Sie in der Zeit zwischen 0 bis 6 Uhr in der Alt Bartelsdorfer Straße oder in der Gutenbergstraße Ungewöhnliches beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 491 616 16 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.