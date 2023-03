Einbrüche in Rostock: Täter dringen in Firmen ein und entwenden teures Werkzeug

Rostock. Rostocker Firmen sind in der Nacht zum Dienstag von Einbrecher heimgesucht worden. Mitarbeiter stellten die Taten am frühen Dienstagmorgen fest und informierten die Polizei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die unbekannten Täter verschafften sich den Angaben zufolge gewaltsam Zutritt in eine Reparaturwerkstatt sowie in eine Elektrofirma im Rostocker Stadtteil Dierkow und entwendeten teilweise hochwertiges Werkzeug. In einem weiteren Fall versuchten die Täter in eine Werkstatt einzubrechen. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Es blieb dort beim Versuch.

Lesen Sie auch

Polizei hofft auf Hinweise

Der Gesamtschaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Von der Auswertung der gesicherten Spuren erhoffen sich die Beamten wichtige Hinweise, die zur Aufklärung der Straftaten führen. Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen übernommen und prüft, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.